Ajker Patrika
অর্থনীতি

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও এক দফা বাড়াল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এক মাস সময় বাড়িয়ে রিটার্ন দাখিলের সময় ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্ধারণ করে আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) আদেশ জারি করেছে সংস্থাটি। একইসঙ্গে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে অসমর্থ করদাতাদের জন্য কাগুজে রিটার্ন দাখিলের আবেদন করার সময় বাড়িয়ে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করা হয়েছে।

এনবিআরের দ্বিতীয় সচিব (কর আইন-১) মো. একরামুল হক স্বাক্ষরিত এক আদেশে বলা হয়েছে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনস্বার্থে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার করদাতাদের ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ ৩১ জানুয়ারির পরিবর্তে ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখ নির্ধারণ করল।

অন্যদিকে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান স্বাক্ষরিত বিশেষ আদেশে বলা হয়েছে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২৮ এর উপ-ধারা (৪) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সুত্রোক্ত বিশেষ আদেশ নং-১ / ২০২৫ এর ক্রমিক নং-১ এ উল্লিখিত করদাতাগণ ব্যতীত সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার অনলাইনে (www.etaxnbr.gov.bd) আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করেছে।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২৮ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন সংক্রান্ত সমস্যার কারণে বিশেষ আদেশ নং-১ / ২০২৫ এর ক্রমিক নং-১ এ উল্লিখিত করদাতারা ব্যতীত অন্য যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলে সমর্থ না হলে তারা ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের কাছে সুনির্দিষ্ট যৌক্তিকতাসহ আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত যুগ্মকর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে পেশার রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

এনবিআরের তথ্যমতে, এ পর্যন্ত ৪৭ লাখ ব্যক্তি শ্রেণির করদাতা অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এর মধ্যে ৩৪ লাখ করদাতা এরই মধ্যে তাদের রিটার্ন দাখিল সম্পন্ন করেছেন।

আয়কর আইন অনুযায়ী প্রতি বছর ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের রিটার্ন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। তবে এ বছর বিশেষ পরিস্থিতিতে এর আগে দুই দফায় মোট দুই মাস সময় বাড়ানো হয়েছে। এ নিয়ে তৃতীয় দফায় সময় বাড়ানো হলো।

আইন অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন জমা না দিলে করদাতাদের জরিমানা গুনতে হয় এবং তারা সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন কর রেয়াত (রিবেট) সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।

এনবিআর কর্মকর্তারা জানান, জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে সরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যস্ততা রয়েছে। তাড়াহুড়া না করে, নিশ্চিন্তে ও নির্ভুলভাবে রিটার্ন দেওয়া ব্যবস্থা করতে আরও এক মাস সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

বিষয়:

অনলাইনআয়কর রিটার্নএনবিআর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

ই-ভ্যাট সেবা সাময়িক বন্ধ, যুক্ত হচ্ছে নতুন ফিচার

ই-ভ্যাট সেবা সাময়িক বন্ধ, যুক্ত হচ্ছে নতুন ফিচার

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

স্বর্ণের দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছেই, আউন্সপ্রতি প্রায় ৫৬০০ ডলার

স্বর্ণের দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছেই, আউন্সপ্রতি প্রায় ৫৬০০ ডলার

গ্যাসের উৎপাদন কমছে দেশে, বেড়ে চলেছে আমদানি

গ্যাসের উৎপাদন কমছে দেশে, বেড়ে চলেছে আমদানি