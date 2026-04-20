Ajker Patrika
নড়াইল

সেচের জন্য ডিজেল আনতে গিয়ে কৃষাণীর মৃত্যু

নড়াইল প্রতিনিধি 
বোরো চাষের ভরা মৌসুমে সেচের জন্য ডিজেল জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছেন হাজার হাজার কৃষক। ছবি: রয়টার্স

নড়াইলে সেচের জন্য ডিজেল আনতে গিয়ে গিয়ে লাভলী বেগম (৫২) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার শহরে ফিলিং স্টেশন থেকে ডিজেল নিয়ে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই নারী। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর হাসপাতালের চিকিৎসক লিপিকা রাণী বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে।

লাভলী বেগম সদর উপজেলার আউড়িয়া গ্রামের দাউদ মোল্যার স্ত্রী, তিনি পেশায় কৃষাণী বলে জানা গেছে।

মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, লাভলী বেগম সকালে শহরের মাছিমদিয়ায় সরদার ফিলিং স্টেশনে ডিজেল আনতে যান। প্রচণ্ড গরমে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি তিন লিটার ডিজেল সংগ্রহ করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন।

পথে মাছিমদিয়া এলাকায় অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন তাঁকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও মাছিমদিয়া এলাকার বাসিন্দা তামিম হোসেন বলেন, ‘ওই নারী (লাভলী বেগম) মাছিমদিয়া ফিলিং স্টেশন থেকে তেল নিয়ে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লে ভ্যানযোগে জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাই। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।’

লাভলী বেগমের ভাই নাজমুল ইসলাম বলেন, ‘আমার বোন লাভলী বেগম একজন কৃষাণী। দুলা ভাই (ভগ্নিপতি) ডাব বিক্রি করেন। আপা (লাভলী) বোরো ধানে সেচ দেওয়ার জন্য সকালে ডিজেল আনতে ফিলিং স্টেশনে যান। ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’

এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওলি মিয়া বলেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

মৃত্যুরাজশাহী বিভাগমৃতনড়াইলডিজেলজেলার খবরচিকিৎসক
সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

যেসব শর্তে ইতিবাচক সাড়া পেলে ইসলামাবাদে আসতে রাজি ইরান

আ.লীগ নেতারা চাঁদাবাজিতে ব্যস্ত ছিলেন, মন্ত্রীরাও প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পেতেন না: আব্দুল মোমেন

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ বাতিল চ্যালেঞ্জ করে রিট

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (তৃতীয় পর্ব)

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (তৃতীয় পর্ব)

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

সম্পর্কিত

সিজারের পর পেটে গজ রেখে সেলাইয়ের অভিযোগ গাইনি চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

সিজারের পর পেটে গজ রেখে সেলাইয়ের অভিযোগ গাইনি চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে আগুনে পুড়ল ৪ দোকান

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে আগুনে পুড়ল ৪ দোকান

ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবনের দায়ে চারজনের কারাদণ্ড

ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবনের দায়ে চারজনের কারাদণ্ড

যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে নির্যাতনের পর হত্যার অভিযোগ

যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে নির্যাতনের পর হত্যার অভিযোগ