Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিহত

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ জুন ২০২৬, ১৬: ৪৩
নেত্রকোনায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিহত
আলবার খান সামি। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনা সদরের বাইপাস সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আলবার খান সামি (২৪) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে জেলা সদরের বাইপাস সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আলবার খান সামি নেত্রকোনা পৌর শহরের চকপাড়া এলাকার বাসিন্দা ও জেলা বিএনপির সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক ইসলাম উদ্দিন খান চঞ্চলের বড় ছেলে। সামি রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার গভীর রাতে বাইপাস সড়কে মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন সামি। একপর্যায়ে দুর্ঘটনার শিকার হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আজ শনিবার নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল মামুন সরকার বলেন, এই ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

দুর্ঘটনানিহতময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনামোটরসাইকেল
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