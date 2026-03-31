নড়াইলে দুটি স্থান থেকে ৭ হাজার ৪০০ লিটার ডিজেল জব্দ, দুজনকে জরিমানা

নড়াইলের কালিয়া উপজেলা প্রশাসন দুটি আলাদা স্থানে অভিযান চালিয়ে ৭ হাজার ৪০০ লিটার অবৈধ ডিজেল জব্দ করেছে। এই ঘটনায় দুজনকে মোট ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অভিযানটি সোমবার (৩০ মার্চ) রাত সাড়ে ৮টার দিকে পরিচালনা করা হয়।
উপজেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, নড়াগাতী থানার কলাবাড়িয়া এলাকা থেকে ২৮টি ব্যারেলে রাখা ৫ হাজার ৬০০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়। এ সময় তেল বিক্রির লাইসেন্স না থাকার কারণে যোগানিয়া গ্রামের হানেফ শেখের ছেলে খায়রুল ইসলামকে (৪৫) ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এর পাশাপাশি কালিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জিন্নাতুল ইসলামের নেতৃত্বে উপজেলার বারইপাড়া ফেরিঘাট এলাকা থেকে অবৈধভাবে মজুতকৃত ৯টি ব্যারেলে থাকা ১ হাজার ৮০০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়। এই ঘটনায় মাউলি গ্রামের সাত্তার শেখের ছেলে লিটুকে (৫৫) ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
জব্দ করা ডিজেল সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান ইউএনও।
