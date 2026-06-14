জীবিকার শহরে লেকে ডুবে ৩ জনের মৃত্যু: রঘুনাথপুরে দাফন সম্পন্ন

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ডিএনডি লেকে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে মারা যাওয়া একই পরিবারের তিনজনের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। নড়াইলের কালিয়া উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামে রোববার (১৪ জুন) সকালে দুই ভাই-বোনের জানাজা শেষে পাশাপাশি কবরে দাফন করা হয়, আর তাঁদের বোনের জামাইয়ের (দুলাভাই) দাফন হয় গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায়।
এর আগে শনিবার বিকেলে ডিএনডি লেকে গোসল করতে নেমে গালিব (১৮), সুরাইয়া আক্তার (১২) ও রাশেদুজ্জামান (২২) পানিতে তলিয়ে যান। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে।
আজ রোববার ভোর ৪টার দিকে তিনজনের মরদেহ নড়াইলের রঘুনাথপুর গ্রামে পৌঁছালে পুরো এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে বাড়ির আঙিনা। সন্তানদের নিথর দেহ দেখে মা-বাবার কান্নায় থেমে যায় আশপাশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা।
পারিবারিক সূত্র জানায়, ঈদের ছুটিতে কিছুদিন আগে গ্রামে বেড়িয়ে আবার নারায়ণগঞ্জে ফিরে গিয়েছিলেন আকরাম হোসেনের পরিবার। জীবিকার তাগিদে শহরে থাকা সেই পরিবারে ঈদের পরপরই নেমে আসে শোকের ছায়া।
রোববার সকাল ১০টায় রঘুনাথপুর আহসানিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে গালিব ও সুরাইয়া আক্তারের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে গ্রামের কবরস্থানে পাশাপাশি দুটি কবরে তাঁদের দাফন সম্পন্ন করা হয়। অপর দিকে তাঁদের দুলাভাই রাশেদুজ্জামানকে দাফন করা হয় তাঁর নিজ এলাকা গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার মনাগ গ্রামে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, একই পরিবারের তিনজনকে হারিয়ে পুরো গ্রাম যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রতিবেশীরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার থেমে যাচ্ছেন, চোখে অশ্রু। চারদিকে শুধু কান্না আর নিস্তব্ধতা।
খুলনা নগরীর দৌলতপুর এলাকায় একটি মসজিদের ভেতরে ফজরের নামাজ শেষে দুই মুসল্লিকে গুলি করার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আজ রোববার ভোর সাড়ে ৫টার পর দৌলতপুর ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির জামে মসজিদে এই ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ দুজন হলেন লোকমান ও আলম।১৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় বাড়ি থেকে মা-মেয়ের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। একই সময়ে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পাঁচ বছরের শিশুকে। শনিবার রাতে উপজেলার পরৈকোড়া ইউনিয়নের চেনামতি বড়ুয়াপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।২৬ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার দক্ষিণ অনন্তপুর নাজিরহাট সীমান্তে দিনভর পুশ ইন-পুশব্যাক নাটকীয়তার পর বাংলাদেশি শিশুকে রাতে গ্রহণ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। শনিবার রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে সীমান্তের আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ৯৪৩-এর ৩ এস-এর কাছে খায়রুল ইসলামের বাড়ির পেছনের...১ ঘণ্টা আগে
জেলা পুলিশে কর্মরত কনস্টেবল সুমন রেজার বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা করেছেন তাঁর স্ত্রী লাবণ্য আক্তার। ১২ বছর বয়সী শ্যালিকা প্রাইভেট পড়তে গেলে তাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হন কনস্টেবল সুমন রেজা। এই অভিযোগে ১২ জুন শাজাহানপুর থানায় মামলা করেছেন লাবণ্য।১ ঘণ্টা আগে