Ajker Patrika
নড়াইল

জীবিকার শহরে লেকে ডুবে ৩ জনের মৃত্যু: রঘুনাথপুরে দাফন সম্পন্ন

সুলতান মাহমুদ, নড়াইল
জীবিকার শহরে লেকে ডুবে ৩ জনের মৃত্যু: রঘুনাথপুরে দাফন সম্পন্ন
আজ সকাল ১০টায় রঘুনাথপুর আহসানিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে গালিব ও সুরাইয়া আক্তারের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ডিএনডি লেকে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে মারা যাওয়া একই পরিবারের তিনজনের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। নড়াইলের কালিয়া উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামে রোববার (১৪ জুন) সকালে দুই ভাই-বোনের জানাজা শেষে পাশাপাশি কবরে দাফন করা হয়, আর তাঁদের বোনের জামাইয়ের (দুলাভাই) দাফন হয় গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায়।

এর আগে শনিবার বিকেলে ডিএনডি লেকে গোসল করতে নেমে গালিব (১৮), সুরাইয়া আক্তার (১২) ও রাশেদুজ্জামান (২২) পানিতে তলিয়ে যান। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে।

আজ রোববার ভোর ৪টার দিকে তিনজনের মরদেহ নড়াইলের রঘুনাথপুর গ্রামে পৌঁছালে পুরো এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে বাড়ির আঙিনা। সন্তানদের নিথর দেহ দেখে মা-বাবার কান্নায় থেমে যায় আশপাশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা।

পারিবারিক সূত্র জানায়, ঈদের ছুটিতে কিছুদিন আগে গ্রামে বেড়িয়ে আবার নারায়ণগঞ্জে ফিরে গিয়েছিলেন আকরাম হোসেনের পরিবার। জীবিকার তাগিদে শহরে থাকা সেই পরিবারে ঈদের পরপরই নেমে আসে শোকের ছায়া।

নারায়ণগঞ্জে লেকে ডুবে নড়াইলের দুই ভাই-বোন ও এক জামাইয়ের মৃত্যু, শোকে স্তব্ধ পরিবারনারায়ণগঞ্জে লেকে ডুবে নড়াইলের দুই ভাই-বোন ও এক জামাইয়ের মৃত্যু, শোকে স্তব্ধ পরিবার

রোববার সকাল ১০টায় রঘুনাথপুর আহসানিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে গালিব ও সুরাইয়া আক্তারের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে গ্রামের কবরস্থানে পাশাপাশি দুটি কবরে তাঁদের দাফন সম্পন্ন করা হয়। অপর দিকে তাঁদের দুলাভাই রাশেদুজ্জামানকে দাফন করা হয় তাঁর নিজ এলাকা গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার মনাগ গ্রামে।

স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে বাড়ির আঙিনা। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে বাড়ির আঙিনা। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, একই পরিবারের তিনজনকে হারিয়ে পুরো গ্রাম যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রতিবেশীরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার থেমে যাচ্ছেন, চোখে অশ্রু। চারদিকে শুধু কান্না আর নিস্তব্ধতা।

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খুলনা বিভাগকালিয়ানড়াইলজেলার খবর
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