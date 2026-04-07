সড়কে স্কুলছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করায় যুবক গ্রেপ্তার

নওগাঁয় স্কুলছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করায় গোলাম মোস্তফা রাব্বি (২৭) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল সোমবার (৬ এপ্রিল) রাতে সদর উপজেলার কাদোয়া (উত্তরপাড়া) গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গোলাম মোস্তফা রাব্বি ওই গ্রামের হাফিজার রহমানের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নওগাঁ শহরের একটি বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির এক ছাত্রী স্কুল শেষে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। সড়কে তাকে একা পেয়ে গোলাম মোস্তফা রাব্বি মোটরসাইকেল নিয়ে মেয়েটির গতিরোধ করেন এবং তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। বিষয়টি পুলিশ জানতে পারলে সড়কের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে প্রথমে মোটরসাইকেলটি শনাক্ত করে। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় রাতেই অভিযান চালিয়ে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়।
এ বিষয়ে নওগাঁর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম বলেন, ‘গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় বিষয়টি জানতে পারি। পরে তাৎক্ষণিক আসামি শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়। ভুক্তভোগীর মা সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত বিষয়টি স্বীকার করেছে। ভবিষ্যতেও উত্ত্যক্তকারীদের পুলিশ কঠোর হস্তে দমন করবে।’
