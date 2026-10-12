Ajker Patrika
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নওগাঁ

তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়েতে পরিবারের অসম্মতি, কিশোরের আত্মহত্যা

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি
তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়েতে পরিবারের অসম্মতি, কিশোরের আত্মহত্যা
বিয়েতে সম্মতি না দেওয়ায় পরিবারের ওপর অভিমান করে কিশোরের আত্মহত্যা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে নিজ বাড়ির শয়নকক্ষ থেকে সিফাত হোসেন (১৫) নামে এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য, বিয়েতে অসম্মতির কারণে অভিমান করে সে আত্মহত্যা করে থাকতে পারে।

নিহত সিফাত হোসেন লক্ষ্মীপুর গ্রামের মো. আসাদুল ইসলাম ওরফে কুইনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সিফাত বাবা-মায়ের সঙ্গে ঢাকায় থেকে একটি হোটেলে কাজ করত। সেখানে অবস্থানকালে তালাকপ্রাপ্ত এক নারীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পরে ওই নারীকে বিয়ে করতে চায় সিফাত। তবে বয়স কম হওয়ায় এবং ওই নারীর সঙ্গে বিয়েতে রাজি না হওয়ায় বাবা-মা সাত দিন আগে তাকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

প্রথমে সিফাত নানির বাড়িতে ছিল। তিন দিন আগে সে গ্রামে নিজ বাড়িতে যায়।

রোববার দিবাগত রাতে চাচার বাড়িতে খাবার খেয়ে রাত ১০টার দিকে নিজ শয়নকক্ষে ঘুমাতে যায় সিফাত। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে নাশতার জন্য ডাকাডাকি করেন তার চাচি সুজি বেগম।

কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ভেতরে সিফাতকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান সুজি বেগম। তাঁর চিৎকারে পরিবারের সদস্যরা এগিয়ে এসে দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করেন।

খবর পেয়ে বদলগাছী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

বদলগাছী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান বলেন, ‘বিয়েতে অসম্মতির কারণে সিফাত অভিমান করে আত্মহত্যা করে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। তদন্ত প্রতিবেদন এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বিষয়:

নওগাঁবদলগাছীরাজশাহী বিভাগকিশোরমরদেহআত্মহত্যা
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