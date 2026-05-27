বদলগাছীতে আগুনে পুড়ে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকের মৃত্যু

নওগাঁর বদলগাছীতে অগ্নিকাণ্ডে রফিকুল ইসলাম (৪০) নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ মে) সকালে উপজেলার বিলাশবাড়ী ইউনিয়নের হলুদবিহার জোড় পুকুরিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রফিকুল ইসলাম পার্শ্ববর্তী কোলা ইউনিয়নের তেঘরিয়া গ্রামের মৃত রহিম উদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সরকারি খাসজমিতে বসবাসরত কয়েকটি পরিবারের একটি ঘরে হঠাৎ আগুন লাগে। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়লে ঘরের ভেতরে আটকা পড়েন রফিকুল। জনবসতি থেকে দূরে থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারেননি।
স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণ ও উদ্ধারের চেষ্টা করলেও তাকে জীবিত বের করা সম্ভব হয়নি।
স্বজনদের বরাতে জানা যায়, কয়েক মাস আগে পারিবারিক এক দুর্ঘটনার পর থেকেই রফিকুল ইসলামের মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটে। গত দুই মাস ধরে তিনি অস্বাভাবিক আচরণ করতেন। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করা পরিবারটি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়ে পরে ওই খাসজমিতে বসবাস শুরু করে।
রফিকুলের মৃত্যুর পর তার মা সুফিয়া বেগম (৫৬) শোকে ভেঙে পড়েছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।
বদলগাছী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নজরুল ইসলাম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে আগুনটি রফিকুলের মাধ্যমেই শুরু হতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
