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নওগাঁ

মান্দায় সীমানাপ্রাচীর ভেঙে স্কুলের জমি দখলের চেষ্টা, প্রতিবাদে মানববন্ধন

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি: 
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ৩২
মান্দায় সীমানাপ্রাচীর ভেঙে স্কুলের জমি দখলের চেষ্টা, প্রতিবাদে মানববন্ধন
স্কুলের জমি দখলচেষ্টার প্রতিবাদে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর মান্দা উপজেলার চৌবাড়িয়া-মালশিরা উচ্চবিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর ভেঙে জমি দখল ও ঘর নির্মাণের চেষ্টার অভিযোগে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি চৌবাড়িয়া বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিদ্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি আতাউর রহমান, শিক্ষার্থী অভিভাবক রফিকুল ইসলাম, বিএনপি নেতা জয়নাল আবেদীন, প্রধান শিক্ষক কফিল উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক মিজানুর রহমান নান্টু ও মোস্তাফিজুর রহমান এবং শিক্ষার্থী রিতু আক্তার ও সোনিয়া আক্তার নদী।

বক্তারা অভিযোগ করেন, গত বৃহস্পতিবার রাতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকার সুযোগে হোসেনপুর গ্রামের হোসেন আলী ও তাঁর লোকজন বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর ভেঙে সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করেন। সেখানে ঘর নির্মাণের চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

বক্তাদের ভাষ্য, ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত চৌবাড়িয়া-মালশিরা উচ্চবিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিদ্যালয়ের খতিয়ানভুক্ত জমি দখলের চেষ্টা এর আগেও করা হয়েছিল। এ নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা চলমান।

মামলা নিষ্পত্তির আগেই আবার বিদ্যালয়ের জমি দখলের চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বক্তারা। জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এর আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ড চালানো হয়েছে বলেও তাঁদের অভিযোগ।

বিদ্যালয়ের সম্পত্তি রক্ষা এবং দখলের চেষ্টা বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেন মানববন্ধনে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা।

বিষয়:

নওগাঁমান্দাবিদ্যালয়বিক্ষোভমানববন্ধনমিছিল
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