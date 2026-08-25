১৬ জেলেকে নিয়ে তিন দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে ভাসছিল নৌকা, উদ্ধার করল নৌবাহিনী

বঙ্গোপসাগরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসতে থাকা মৎস্য বোট ‘এফবি আল আমিন’সহ ১৬ জেলেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। গতকাল সোমবার মোংলা ফেয়ারওয়ে বয়ের কাছ থেকে বোটটি উদ্ধার করা হয়। পরে বোটসহ জেলেদের সুন্দরবনসংলগ্ন হিরণ পয়েন্টে নিয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
বাংলাদেশ নৌবাহিনী জানায়, গত রোববার রাতে টহলকালে নৌবাহিনী জাহাজ ‘বানৌজা কপোতাক্ষ’ বঙ্গোপসাগরে একটি মাছ ধরার বোট ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসমান থাকার তথ্য পায়। তথ্য পাওয়ার পর রাতেই উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে জাহাজটি।
পরদিন সকালে প্রচণ্ড ঢেউ ও বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে মৎস্য বোটটিকে মোংলা ফেয়ারওয়ের কাছে শনাক্ত করা হয়। নৌবাহিনীর জাহাজ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১৬ জেলেসহ ইঞ্জিন বিকল বোটটি উদ্ধার করে।
নৌবাহিনীর সদস্যরা জেলেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।
উদ্ধার হওয়া জেলেরা জানান, ১৯ আগস্ট বাগেরহাটের শরণখোলা এলাকা থেকে ১৬ জন জেলে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ‘এফবি আল আমিন’যোগে সমুদ্রে যান। সমুদ্রে যাওয়ার দুই দিন পর বোটটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। বোটটি তিন দিন ধরে সমুদ্রে ভাসছিল।
নৌবাহিনীর জাহাজ উত্তাল ঢেউ ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বোটটিকে টোয়িং করে সুন্দরবনসংলগ্ন হিরণ পয়েন্টে নিরাপদে নিয়ে আসে। পরে বোটসহ জেলেদের বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
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