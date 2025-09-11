Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নওগাঁ

নওগাঁয় স্বামীর ছুরিকাঘাতে স্ত্রী নিহত

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নওগাঁয় স্বামীর ছুরিকাঘাতে জুথি (২২) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার কাঁঠালতলি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত জুথি সদর উপজেলার আনন্দনগর মৃধাপাড়ার বাসিন্দা ঝুন্টু প্রামাণিকের মেয়ে।

নিহতের স্বজনেরা জানান, গাজীপুরের বাসিন্দা তানভীরের সঙ্গে প্রায় এক বছর আগে প্রেম করে বিয়ে হয় জুথির। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরই জানা যায়, তানভীরের আগেই আরেকটি বিয়ে রয়েছে। সেই ঘটনা জানাজানি হতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। একপর্যায়ে জুথি বাবার বাড়িতে চলে আসেন এবং আদালতে মামলা করেন।

জুথির বাবা ঝুন্টু প্রামাণিক বলেন, ‘আজ সেই মামলার শুনানির তারিখ ছিল। সকালে আদালতে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয় জুথি। অন্যদিকে রাস্তার পাশে একটি মাইক্রোবাস নিয়ে আগে থেকেই ওঁত পেতে ছিল তানভীর। মেয়েটি রাস্তার ধারে দাঁড়াতেই সে ছুরি মেরে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।’

এ বিষয়ে নওগাঁ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। হত্যার ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতনওগাঁমৃত্যুঅভিযোগরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

‘ঝামেলার’ আশঙ্কায় হল ছেড়েছেন অনেকে, মেয়েদের চার হলে ভোট শান্তিপূর্ণ

স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির হোতা মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু গ্রেপ্তার

নতুন ট্রেন্ড ন্যানো ব্যানানা, নিজের থ্রিডি ফিগারিন বানাবেন যেভাবে

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার্লি কার্ককে গুলি করে হত্যা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

সম্পর্কিত

পায়রা সেতুর টোল প্লাজার পাশ থেকে বাউফলের সজলের মরদেহ উদ্ধার

পায়রা সেতুর টোল প্লাজার পাশ থেকে বাউফলের সজলের মরদেহ উদ্ধার

রাকসুতে সাবেক দুই সমন্বয়কের নতুন প্যানেল ঘোষণা

রাকসুতে সাবেক দুই সমন্বয়কের নতুন প্যানেল ঘোষণা

নকল সার তৈরির কারখানার সন্ধান, জব্দ ও জরিমানা

নকল সার তৈরির কারখানার সন্ধান, জব্দ ও জরিমানা

সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় ৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না শনিবার

সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় ৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না শনিবার