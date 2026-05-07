Ajker Patrika
নওগাঁ

নওগাঁয় ৪০ মণের ‘সোনা-মানিক’: দাম হাঁকা হচ্ছে ১২ লাখ টাকা

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
প্রায় ৪০ মণ ওজনের ‘সোনা-মানিক’কে দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন নানা বয়সী মানুষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কোরবানির ঈদ সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গরু মোটাতাজাকরণ ও বিক্রির জন্য প্রস্তুতের কাজ চলছে। এরই মধ্যে নওগাঁর বদলগাছীতে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ‘সোনা-মানিক’ নামের এক বিশাল আকৃতির ষাঁড়। প্রায় ৪০ মণ ওজনের গরুটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন নানা বয়সী মানুষ।

উপজেলার আধাইপুর গ্রামের বাসিন্দা আবু জাফরের বাড়ি গেলেই চোখে পড়ে বিশালদেহী ষাঁড়টি। দূর থেকে দেখলে অনেকটা ছোটখাটো এক পাহাড় যেন। কালো ও লাল রঙের মিশেলে গড়া গরুটির শক্তপোক্ত গঠন সহজেই নজর কাড়ে দর্শনার্থীদের।

মালিকের দাবি, নেপালিয়ান জাতের এই ষাঁড়টির ওজন প্রায় ১ হাজার ৫০০ কেজি, অর্থাৎ ৪০ মণ। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে গরুটি দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করছেন আশপাশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ। কেউ ছবি তুলছেন, কেউ ভিডিও করছেন, আবার কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারও করছেন।

গরুর মালিক আবু জাফর বলেন, ‘সোনা-মানিককে আমরা পরিবারের সদস্যের মতো করেই বড় করেছি। কোনো ধরনের ইনজেকশন বা কৃত্রিম মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়নি। ঘাস, তুষ ও চালের গুঁড়া খাইয়েই প্রায় চার বছর ধরে লালন-পালন করেছি।’

তিনি আরও বলেন, গরুটির পেছনে প্রতিদিন প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা খরচ হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্রেতারা বাড়িতে এসে গরুটি দেখে যাচ্ছেন। তিনি গরুটির দাম চেয়েছেন ১২ লাখ টাকা। উপযুক্ত দাম পেলে বাড়ি থেকেই বিক্রি করবেন বলে জানান।

স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জু জানান, প্রতিবছরই আবু জাফরের পরিবার বড় আকৃতির গরু পালন করে থাকেন। তবে এবার সোনা-মানিক আকার ও ওজনের কারণে আলাদা করে সবার নজর কেড়েছে।

উপজেলা সদরের বাসিন্দা দেলোয়ার বলেন, ‘আমি গতকাল ষাঁড়টি দেখতে আবু জাফরের বাড়ি গিয়েছিলাম। ষাঁড়টির ওপর নজর পড়তেই মনে হলো কোনো হাতি দাঁড়িয়ে আছে। সেলফি তুললাম, ভিডিও করলাম আমার কাছের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন দেখানোর জন্য।’

বদলগাছী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. রিপা রানী বলেন, ‘এবার কোরবানির ঈদ উপলক্ষে উপজেলায় ৫৪ হাজার ৮২০টি গবাদিপশু প্রস্তুত রয়েছে। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে দেশের বিভিন্ন এলাকাতেও এই পশু সরবরাহ করা সম্ভব হবে। আধাইপুর ইউনিয়নের সোনা-মানিক নামের ষাঁড়টি ইতিমধ্যে বেশ আলোচনায় এসেছে। মালিক যেন ন্যায্যমূল্য পান, সেটিই প্রত্যাশা।’

ঈদ যত ঘনিয়ে আসছে, সোনা-মানিককে ঘিরে মানুষের আগ্রহ ততই বাড়ছে। শেষ পর্যন্ত গরুটি কত দামে বিক্রি হয়, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

