নওগাঁয় ৪০ মণের ‘সোনা-মানিক’: দাম হাঁকা হচ্ছে ১২ লাখ টাকা

কোরবানির ঈদ সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গরু মোটাতাজাকরণ ও বিক্রির জন্য প্রস্তুতের কাজ চলছে। এরই মধ্যে নওগাঁর বদলগাছীতে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ‘সোনা-মানিক’ নামের এক বিশাল আকৃতির ষাঁড়। প্রায় ৪০ মণ ওজনের গরুটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন নানা বয়সী মানুষ।
উপজেলার আধাইপুর গ্রামের বাসিন্দা আবু জাফরের বাড়ি গেলেই চোখে পড়ে বিশালদেহী ষাঁড়টি। দূর থেকে দেখলে অনেকটা ছোটখাটো এক পাহাড় যেন। কালো ও লাল রঙের মিশেলে গড়া গরুটির শক্তপোক্ত গঠন সহজেই নজর কাড়ে দর্শনার্থীদের।
মালিকের দাবি, নেপালিয়ান জাতের এই ষাঁড়টির ওজন প্রায় ১ হাজার ৫০০ কেজি, অর্থাৎ ৪০ মণ। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে গরুটি দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করছেন আশপাশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ। কেউ ছবি তুলছেন, কেউ ভিডিও করছেন, আবার কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারও করছেন।
গরুর মালিক আবু জাফর বলেন, ‘সোনা-মানিককে আমরা পরিবারের সদস্যের মতো করেই বড় করেছি। কোনো ধরনের ইনজেকশন বা কৃত্রিম মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়নি। ঘাস, তুষ ও চালের গুঁড়া খাইয়েই প্রায় চার বছর ধরে লালন-পালন করেছি।’
তিনি আরও বলেন, গরুটির পেছনে প্রতিদিন প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা খরচ হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্রেতারা বাড়িতে এসে গরুটি দেখে যাচ্ছেন। তিনি গরুটির দাম চেয়েছেন ১২ লাখ টাকা। উপযুক্ত দাম পেলে বাড়ি থেকেই বিক্রি করবেন বলে জানান।
স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জু জানান, প্রতিবছরই আবু জাফরের পরিবার বড় আকৃতির গরু পালন করে থাকেন। তবে এবার সোনা-মানিক আকার ও ওজনের কারণে আলাদা করে সবার নজর কেড়েছে।
উপজেলা সদরের বাসিন্দা দেলোয়ার বলেন, ‘আমি গতকাল ষাঁড়টি দেখতে আবু জাফরের বাড়ি গিয়েছিলাম। ষাঁড়টির ওপর নজর পড়তেই মনে হলো কোনো হাতি দাঁড়িয়ে আছে। সেলফি তুললাম, ভিডিও করলাম আমার কাছের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন দেখানোর জন্য।’
বদলগাছী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. রিপা রানী বলেন, ‘এবার কোরবানির ঈদ উপলক্ষে উপজেলায় ৫৪ হাজার ৮২০টি গবাদিপশু প্রস্তুত রয়েছে। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে দেশের বিভিন্ন এলাকাতেও এই পশু সরবরাহ করা সম্ভব হবে। আধাইপুর ইউনিয়নের সোনা-মানিক নামের ষাঁড়টি ইতিমধ্যে বেশ আলোচনায় এসেছে। মালিক যেন ন্যায্যমূল্য পান, সেটিই প্রত্যাশা।’
ঈদ যত ঘনিয়ে আসছে, সোনা-মানিককে ঘিরে মানুষের আগ্রহ ততই বাড়ছে। শেষ পর্যন্ত গরুটি কত দামে বিক্রি হয়, সেটিই এখন দেখার বিষয়।
বাগেরহাটের চিতলমারীতে মো. মোজাহিদ মোল্লা (৪২) নামে এক জামায়াত নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ মে) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার হিজলা ইউনিয়নের হিজলা পশ্চিমপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোজাহিদ মোল্লা ওই গ্রামের সরোয়ার মোল্লার ছেলে এবং স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর হিজলা১৩ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার ৭৯ নম্বর কোদালিয়া (১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলছে ৪২৬ শিক্ষার্থীর পাঠদান। জরাজীর্ণ আর স্যাঁতসেঁতে ভবনের দেয়াল থেকে মাঝেমধ্যেই খসে পড়ছে পলেস্তারা। এদিকে বৃষ্টির পানিতে সয়লাব শ্রেণিকক্ষের মেঝে। এর মধ্যেই ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে ছোট শিশুরা। যেকোনো সময় বড় ধরনে১৫ মিনিট আগে
বাদী পক্ষের আইনজীবী এ কে এম শারিফ উদ্দিন বিষয়টি জানান। তিনি আরও জানান, আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করেছেন। তবে পরে আদেশ দেবেন বলে আদালত জানিয়েছেন।১৮ মিনিট আগে
যশোরের মনিরামপুরে দম্পতিকে অচেতন করে ঘরে ঢুকে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুটের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দিবাগত রাতের কোনো একসময় উপজেলার বিজয়রামপুর গ্রামের আব্দুস সালামের দোতলা বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ১০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ লুট হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগীদের।২৭ মিনিট আগে