ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

নওগাঁর পত্নীতলায় ট্রাকের ধাক্কায় আব্দুল জব্বার (৭২) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার নজিপুর-নওগাঁ আঞ্চলিক সড়কের কাটাবাড়ি মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আব্দুল জব্বার উপজেলার সরদারপাড়া এলাকার মৃত সাফি উদ্দিনের ছেলে।
থানা-পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুপুরে মোটরসাইকেলে নজিপুরের দিকে যাচ্ছিলেন আব্দুল জব্বার। পথে কাটাবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে দ্রুত গতির একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
পত্নীতলা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদি হাসান মৌসুমী জানান, দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালককে আটক করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
বিএনপিই একমাত্র বাংলাদেশের পক্ষের শক্তি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘যারা ভারতের পক্ষে, তারা ভারতে পালিয়েছে। অপর একটি শক্তি বিদেশিদের গোলামি করে বিভ্রান্তিকর রাজনীতি করছে।’ আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার সুরাজপুর-মা৩৩ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে পাঁচটি দোকান পুড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের উত্তর আজিবপুর রেললাইনসংলগ্ন তিন রাস্তার মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পুলিশ কনস্টেবল ইজাউল হক ভূঁইয়াকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় অভিযুক্ত লিয়নকে (২৮) আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে পৌর শহরের মধ্যবাজার মোড় থেকে তাঁকে আটক করে পুলিশের একটি দল।১ ঘণ্টা আগে
পরিচিতজনদের বিপদ-আপদে সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আশরাফুল ইসলাম। কিন্তু নিজের বিপদের সময় কাউকে পাশে পাননি। তাই চলে যেতে চেয়েছিলেন বিদেশে। এ জন্য বিশ্বাস করে একজনকে দিয়েছিলেন ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা। এখানেও প্রতারিত হয়েছেন। এখন মানুষের প্রতি বিশ্বাস উঠে গেছে তাঁর।১ ঘণ্টা আগে