Ajker Patrika
জেনে নিন

আজকের রাশিফল: নববিবাহিতদের জন্য সুখবর অপেক্ষা করছে, ছোটদের পরামর্শও কাজে লাগবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আজকের রাশিফল: নববিবাহিতদের জন্য সুখবর অপেক্ষা করছে, ছোটদের পরামর্শও কাজে লাগবে

মেষ

অফিসে কাজের চাপ বাড়বে, কিন্তু আপনার মনে হবে আপনি একাই দুনিয়া উদ্ধার করছেন। সহকর্মীরা পেছনে খিকখিক করে হাসতে পারে, কিন্তু আপনি ওসবে পাত্তা দেবেন না। আপনার এনার্জি লেভেল আজ এভারেস্টের চূড়ায় থাকবে। বসকে ফালতু বুদ্ধি দিতে যাবেন না, হিতে বিপরীত হয়ে ওটা আপনার ঘাড়েই ফিরতে পারে। বাড়ির দায়িত্বগুলো এড়িয়ে না যাওয়াই ভালো, নাহলে রাতে ডাল-ভাতে টান পড়ার প্রবল সম্ভাবনা। রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনের দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে তাকান।

বৃষ

আজ আপনার ‘পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি’ প্রবাদটি ফলে যেতে পারে। অফিসে পড়ে থাকা পাহাড় সমান ফাইল আজ জাদুমন্ত্রের মতো শেষ হবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মন্দ নয়, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানুন। আধ্যাত্মিকতায় মন দিন, মানে অন্তত ৫ মিনিট চোখ বন্ধ করে শান্ত হয়ে বসে থাকুন। আর হ্যাঁ, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ফ্রি খাবার বেশি খেতে যাবেন না, পেটের বারোটা বাজতে সময় লাগবে না। অনলাইনে কেনাকাটার অ্যাপ থেকে আজ দূরে থাকুন।

মিথুন

ব্যবসায় ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। প্রতিবেশীরা আজ আপনার ওপর হঠাৎ খুব ‘সদয়’ হয়ে উঠবে, হয়তো চিনি বা লবণ ধার নিতে আসার নাম করে আপনার হাঁড়ির খবর নিতে চাইবে। সমাজসেবার কাজে মন দিতে পারেন। মনের কথা আজ কাউকে বলে দিতে পারেন, তবে সে যদি না শোনে তবে মিছে মন খারাপ করবেন না। দরকার হলে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বকবক করুন, শান্তি পাবেন। আজ কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনবার ভাবুন।

কর্কট

বাড়ির ছোটখাটো অশান্তি আপনার কোমল মনে চিমটি কাটতে পারে। অফিসে কোনো বড় প্রজেক্টের দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে এসে পড়তে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি মনোসংযোগের। আজ বেশি আবেগপ্রবণ হবেন না। কেউ যদি দুঃখের গান শোনায়, তবে কানে আঙুল দিয়ে থাকুন। নিজেকে সময় দিন, একটু গান শুনুন বা বই পড়ুন। আজ ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, সেই টাকা ফেরত পাওয়া কঠিন হবে।

সিংহ

রাজকীয় মেজাজে দিনটি কাটবে। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। পকেটে কিছু বাড়তি টাকা আসার যোগ আছে, যা দিয়ে আপনি বিরিয়ানি বা বড় কোনো ভোজের স্বপ্ন দেখতে পারেন। শারীরিক ক্লান্তি থাকতে পারে, তাই জিম যাওয়ার বীরত্ব আজ না দেখিয়ে বাড়িতেই বিশ্রাম নিন। নববিবাহিতদের জন্য দিনটি বেশ রোমান্টিক, সঙ্গীকে সময় দিন। গাড়ি চালানোর সময় ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলুন।

কন্যা

ব্যবসায় হঠাৎ ঝামেলা হতে পারে, আর আপনার রাগ হবে হিমালয়ের উচ্চতাসম। ধৈর্য হারাবেন না। শেয়ার বাজারে সামান্য উন্নতির মুখ দেখতে পারেন, তবে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু—কথাটা মাথায় রাখবেন। অন্যের সমালোচনা বন্ধ করুন, নাহলে আপনার অবর্তমানে আপনার নামেও লোকে ‘পিএনপিসি’ (পর-নিন্দা-পর-চর্চা) শুরু করবে। রাস্তায় অচেনা লোকের থেকে আজ অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেতে পারেন। কোনো নথিতে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন।

তুলা

কোথাও ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান হতে পারে, কিন্তু সেই ট্রিপ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ’ বাজার সম্ভাবনা প্রবল। সামাজিক কাজে সুনাম বৃদ্ধি পাবে। শান্ত থাকুন। ঝগড়া শুরু হলে মাথা নিচু করে স্মার্টফোন স্ক্রল করুন অথবা কানে হেডফোন গুঁজে দিন, এটাই আজ জীবন বাঁচানোর মূলমন্ত্র। রান্নাঘরে কাজ করার সময় একটু সচেতন থাকুন।

বৃশ্চিক

স্বাস্থ্য মোটের ওপর ভালো থাকলেও মনটা খচখচ করবে। প্রেমে অশান্তির মেঘ ঘনিয়ে আসতে পারে। মনে হবে আপনার প্রিয়জন আপনাকে বুঝছে না বা গুরুত্ব দিচ্ছে না। প্রেমে ঝামেলা হলে আজ একদম রিঅ্যাক্ট করবেন না। মনে রাখবেন, ‘সাইলেন্স ইজ গোল্ডেন’। আজ চুপ থাকলেই অনেক বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ কাউকে অযথা কমেন্ট করে যুদ্ধে জড়াবেন না।

ধনু

ব্যবসায় কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা হতে পারে, কিন্তু পাড়ার লোক বা প্রতিবেশীর কাছে আপনি আজ ‘হিরো’ সাজবেন। পরিবারে আনন্দ ও সুখ বজায় থাকবে। দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়ের দেখা পেতে পারেন। জেদ আর অহংকার ঝেড়ে ফেলুন। বড়দের কথা মন দিয়ে শুনুন, বিশেষ করে তারা যদি পারিবারিক সম্পত্তির বা পৈতৃক ভিটের কথা তোলে! আগুনের কাজ করার সময় সাবধান থাকুন।

মকর

সকালটা একটু তিতা (আক্ষরিক অর্থে নয়, মেজাজের দিক থেকে) হতে পারে, কিন্তু বেলা বাড়লে অর্থ আগমনের পথ প্রশস্ত হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির আলোচনা হতে পারে। নিজের সিক্রেট আজ একদম নিজের কাছেই রাখুন। আপনার অতি গোপন কথাটি যেন আজ পাঁচকান না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। হাঁটু বা পায়ের যন্ত্রণায় ভুগতে পারেন, সাবধানে চলাফেরা করুন।

কুম্ভ

অন্যের উপকার করতে গিয়ে আজ নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট হবে প্রচুর। তবে ব্যবসায় উন্নতি ও আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত। হঠাৎ কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে মনটা ফুরফুরে হয়ে যাবে। মা-বাবার সাথে একটু সময় কাটান বা মন্দিরে যেতে পারেন, পুণ্য হবে। অতিরিক্ত বকবক করে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনবেন না। আজ দামি কোনো জিনিস হারানোর ভয় আছে, ব্যাগ সামলে রাখুন।

মীন

কোনো গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্য বা সাহায্য পাবেন। নববিবাহিতদের জন্য কোনো বড় সুখবর অপেক্ষা করছে (বাড়িতে নতুন অতিথি বা উপহার—মিষ্টি খাওয়ার জন্য তৈরি থাকুন)। অভিজ্ঞদের কথা শুনুন, বয়সে ছোটদের পরামর্শও আজ কাজে লেগে যেতে পারে। অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ আপনি বেশ শক্তিশালী অবস্থানে থাকবেন। পুকুর বা জলাশয়ের ধারে আজ না যাওয়াই মঙ্গল।

বিষয়:

জীবনধারারাশিফললাইফস্টাইলজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

আজকের রাশিফল: নববিবাহিতদের জন্য সুখবর অপেক্ষা করছে, ছোটদের পরামর্শও কাজে লাগবে

আজকের রাশিফল: নববিবাহিতদের জন্য সুখবর অপেক্ষা করছে, ছোটদের পরামর্শও কাজে লাগবে

কেউ আপনাকে অপছন্দ করছে তা বুঝবেন যেভাবে

কেউ আপনাকে অপছন্দ করছে তা বুঝবেন যেভাবে

ছুটির বিকেলে তৈরি করুন সুস্বাদু ব্রকলির পাকোড়া

ছুটির বিকেলে তৈরি করুন সুস্বাদু ব্রকলির পাকোড়া

উৎসবে শিশুর বাসন্তী পোশাক

উৎসবে শিশুর বাসন্তী পোশাক