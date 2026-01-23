পুলিশ হেফাজতে আসামির মৃত্যুর অভিযোগ, লাশ নিয়ে বিক্ষোভ

রংপুরে পুলিশ হেফাজতে এক আসামির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনার পর নিহত ব্যক্তির লাশ নিয়ে ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী। এ সময় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে রংপুর মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) ধস্তাধস্তি হয়।
তবে হেফাজতে আসামির মৃত্যুর ঘটনায় রংপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার মো. মজিদ আলী বলেন, এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি করবেন।
নিহত ব্যক্তির নাম মুকুল মিয়া (৪৫)। পেশায় তিনি ট্রাকচালক ছিলেন। তাঁর বাড়ি রংপুর মহানগরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ধাপ চিকলী ভাটা এলাকায়।
মুকুল মিয়ার স্ত্রী লাভলী বেগম অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে পরশুরাম থানায় গাড়িসংক্রান্ত একটি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে কোতোয়ালি থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে চার থেকে পাঁচজন পুলিশ সদস্য তাঁদের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করেন। ১০ মিনিট পর রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁদের প্রতিবেশী ওয়ার্ড বয় মাহিন তাঁকে ফোন করে জানান, তাঁর স্বামীর লাশ জরুরি বিভাগের সামনে ফেলে রাখা হয়েছে। এ ঘটনার পর তাঁরা হাসপাতালে এসে তাঁর লাশ দেখতে পান।
লাভলী বেগমের অভিযোগ, তাঁর লাশ ফেলে রেখে সটকে পড়েন পুলিশ সদস্যরা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মুকুলের মৃত্যুর ঘটনা জানাজানি হলে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও এলাকাবাসী হাসপাতালে আসেন। তাঁরা রাত দেড়টার দিকে মুকুলের লাশ শহীদ মুখতার এলাহী চত্বরে রেখে ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ সময় কোতোয়ালি থানার ওসি শাহজাহান আলী ঘটনাস্থলে এলে বিক্ষোভকারীদের তোপের মুখে পড়েন। সেখানে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে তিনি ঘটনাস্থল থেকে সরে যান।
এ বিষয়ে আজ শুক্রবার কোতোয়ালি থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মনিরুল ইসলামের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।
মহানগর কোতোয়ালি থানার ওসি শাহজাহান আলীকেও একাধিকবার মোবাইল ফোনে কল করলেও তিনি তা রিসিভ করেননি।
রংপুর মহানগর পুলিশের কমিশনার মো. মজিদ আলী আজকের পত্রিকাকে বলেন, আগে ঝামেলাগুলো শেষ হোক। মৃত্যুর ঘটনা কীভাবে ঘটেছে, তা তদন্ত করা হবে।
‘আমার মনে হয়, এভাবে হঠাৎ সামনে থেকে আমাদের অভিভাবক (জেলা জামায়াত আমির) আকস্মিক বিদায় নিতেন না। এ জন্য আমরা তাদেরই দায়ী করছি, যারা এই অকারেন্স ও মব তৈরি করেছে। সাংবাদিক নামের কিছু কলঙ্ক আছে, যাদের মানুষ বলা ঠিক হবে না।’১২ মিনিট আগে
বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সংগীতের দেবী সরস্বতীর আরাধনায় সারা দেশে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে গতকাল শুক্রবার সরস্বতীপূজা উদ্যাপিত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মন্দির ও বাড়িতে দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান এই ধর্মীয় উৎসব।৩২ মিনিট আগে
রাজধানীর কাফরুলে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ১৩ মামলার আসামি মো. বিল্লাল হোসেন ওরফে আলী হোসেন ওরফে চামাইরা বাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বরগুনার পাথরঘাটায় সৌদিপ্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া করতে গিয়ে এক পুলিশ সদস্য স্থানীয়দের কাছে আটক হয়েছেন। পরে পুলিশ সদস্যকে রশিতে বেঁধে থানা-পুলিশের কাছে তুলে দেন স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) গভীর রাতে উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নে ছোনবুনিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাথরঘাটা১ ঘণ্টা আগে