আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন। প্রথম নির্বাচনী সভাটি আজ শুক্রবার জুয়ানপুরে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি সুবেদ আলী ভূঁইয়ার বাড়ির মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।
পথসভায় ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘সাবেক সংসদ সদস্য সুবেদ আলী ভূঁইয়ার বাড়ি থেকেই আমি আমার নির্বাচনী প্রচারণার সূচনা করেছি। জুয়ানপুর গ্রাম ও জুয়ানপুর প্রাইমারি স্কুলকেন্দ্র এই এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্র। আমি আশা করি, এখানকার মানুষ বিপুল ভোটে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করবেন।’
সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার ড. খন্দকার মারুফ হোসেন, বিএনপি নেতা এ এম আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া, দাউদকান্দি উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক রোমান খন্দকার প্রমুখ।
উপস্থিত ছিলেন গোয়ালমারি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রেনু মুন্সী, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আহমেদ হোসেন তালুকদার, আবুল হোসেন ভূঁইয়া, সাবেক চেয়ারম্যান মুক্তার হোসেন ভূঁইয়া, নূরুল আলম ভূঁইয়া, আব্দুল মান্নান প্রধান, শাহ আলম ভূঁইয়া, মিজানুর রহমান প্রমুখ।
রাজধানীর নয়াপল্টনে ‘শারমিন একাডেমি’র প্লে-গ্রুপের এক শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেপ্তার স্কুল ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার বড়ুয়াকে আজ শুক্রবার (২৪ জানুয়ারি) আদালতে আনে পুলিশ। এ দিন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শিশু নির্যাতনের বিষয়ে বলেছেন, ‘বিষয়টিকে ভাইরাল করার জন্য যেভাবে নির্যাতনের কথা বলা হচ্ছে, ওইভাবে তাকে ম২১ মিনিট আগে
‘আমার মনে হয়, এভাবে হঠাৎ সামনে থেকে আমাদের অভিভাবক (জেলা জামায়াত আমির) আকস্মিক বিদায় নিতেন না। এ জন্য আমরা তাদেরই দায়ী করছি, যারা এই অকারেন্স ও মব তৈরি করেছে। সাংবাদিক নামের কিছু কলঙ্ক আছে, যাদের মানুষ বলা ঠিক হবে না।’১ ঘণ্টা আগে
রংপুরে পুলিশ হেফাজতে এক আসামির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনার পর নিহত ব্যক্তির লাশ নিয়ে ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী। এ সময় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে রংপুর মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) ধস্তাধস্তি হয়।১ ঘণ্টা আগে
বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সংগীতের দেবী সরস্বতীর আরাধনায় সারা দেশে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে গতকাল শুক্রবার সরস্বতীপূজা উদ্যাপিত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মন্দির ও বাড়িতে দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান এই ধর্মীয় উৎসব।১ ঘণ্টা আগে