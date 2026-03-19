Ajker Patrika
নওগাঁ

রাণীনগরে দুই ট্রাক্টরের সংঘর্ষ, চালকসহ নিহত ২

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

নওগাঁর রাণীনগর উপজেলায় ইটবোঝাই একটি ট্রাক্টরের ধাক্কায় আরেকটি ট্রাক্টর উল্টে চালক ও তাঁর সহকারী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় এক কিশোর আহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে রাণীনগর-আবাদপুকুর সড়কের করজগ্রাম চৌধুরী মোড় এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন ট্রাক্টরচালক রাব্বী হোসেন (২৫) ও তাঁর সহকারী হিমেল সরদার (২৪)। তাঁদের মধ্যে রাব্বী উপজেলার চককুতুব গ্রামের মুসলিম উদ্দীনের ছেলে এবং হিমেল একই এলাকার ত্রিমোহনী গ্রামের সরদার আলীর ছেলে। আহত আতিকুল (১৭) চককুতুব গ্রামের রেজাউল ইসলামের ছেলে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কাজী সাখাওয়াত হোসেন জানান, ইটবোঝাই দুটি ট্রাক্টর রাণীনগর থেকে পূর্ব দিকে যাচ্ছিল। এ সময় করজগ্রাম চৌধুরীর মোড় এলাকায় ইটবোঝাই ট্রাক্টর আরেকটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় সংঘর্ষ হয়। এতে একটি ট্রাক্টর উল্টে সড়কের পাশে থাকা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। পরে পথচারীরা ইটের নিচ থেকে একজনকে উদ্ধার করে রাণীনগর হাসপাতালে পাঠান। এরপর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে চাপা পড়া একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

মেসার্স রিফাত ইটভাটার মালিক আবু বাক্কার জানান, ভাটা থেকে ইট নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে ট্রাক্টর উল্টে চালক রাব্বী এবং সহকারী হিমেল মারা গেছেন। এ ছাড়া আতিকুল ইসলাম নামে আরও একজন সহকারী আহত হয়েছেন।

রাণীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন লিডার দেলোয়ার হোসেন বলেন, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা দুই ব্যক্তিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁদের অবস্থার অবনতি হলে নওগাঁ সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করেন চিকিৎকেরা। ওই দুজন সেখানেই মারা গেছেন।

রাণীনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) বাবলু কুমার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ইটবোঝাই ট্রাক্টর উল্টে দুজন মারা গেছেন। এই ঘটনায় এখনো কেউ কোনো অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

