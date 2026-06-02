Ajker Patrika
নওগাঁ

নওগাঁয় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত, সড়ক অবরোধ

 নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁয় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত, সড়ক অবরোধ
নওগাঁ-বগুড়া আঞ্চলিক মহাসড়কে ঢাকা বাসস্ট্যান্ড এলাকার তুলসীগঙ্গা ব্রিজ মোড়ে অবরোধ করে বিক্ষুব্ধরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁয় ঢাকাগামী যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার যাত্রী নওসাদ (২৪) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অটোরিকশার যাত্রী দুই শিশু আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে নওগাঁ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ মে) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নওগাঁ-বগুড়া আঞ্চলিক মহাসড়কে শহরের ঢাকা বাসস্ট্যান্ড এলাকার তুলসীগঙ্গা ব্রিজ মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নওসাদ নওগাঁ সদর উপজেলার দোগাছী সিংড়াপাড়া গ্রামের মৃত জাফির আলীর ছেলে।

থানা-পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শহরের ঢাকা বাসস্ট্যান্ড থেকে যাত্রী নিয়ে শাহ সুলতান নামে এসি বাসটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয়। ঢাকা বাসস্ট্যান্ড থেকে কিছু দূরে তুলসীগঙ্গা ব্রিজ মোড়ে বাসটি পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এ সময় অটোরিকশার সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই যাত্রী নওসাদ নিহত হন। অটোরিকশায় থাকায় আরও দুই শিশুযাত্রী গুরুতর আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে নওগাঁ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। এই দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই বাসটি চলে যায়।

এদিকে ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন উত্তেজিত হয়ে সড়ক অবরোধ করে রাখলে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে থানা-পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে প্রায় দুই ঘণ্টা পর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ বিষয়ে নওগাঁ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, বাসের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

দুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগনওগাঁ সদরজেলার খবরমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত