আত্রাইয়ে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নওগাঁর আত্রাইয়ে বসতঘর থেকে সাথী (২২) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (৩০ আগস্ট) সকালে উপজেলার শাহাগোলা ইউনিয়নের বড়-রসুলপুর জেলেপাড়া গ্রাম থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত সাথী ওই গ্রামের প্রবাসী প্রেম কুমারের স্ত্রী।
স্থানীয় লোকজন ও স্বজনেরা জানান, গতকাল রাতে খাবার খেয়ে নিজ ঘরে ঘুমাতে যান সাথী। আজ সকালে সাথীর শাশুড়ি তাঁকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ভেতর থেকে সাড়াশব্দ না পেলে সন্দেহ হয় তাঁর। পরে তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা এসে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন। এ সময় সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় সাথীর মরদেহ ঝুলতে দেখেন। খবর পেয়ে আত্রাই থানা-পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।
আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুব আলম বলেন, ‘খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে নওগাঁ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে ওই গৃহবধূ আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। এ ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।’
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