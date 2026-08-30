মদ খেয়ে নাচার সময় ধাক্কা লাগায় তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুড়িগ্রামে বিয়ে বাড়িতে এক তরুণকে হত্যার অভিযোগে করা মামলার এক আসামিকে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোসাম্মৎ ইসমত আরা এই আদেশ দেন। একই সঙ্গে আসামিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির নাম বিজয় বাসফোর ওরফে বিজয় হরিজন (২৮)। তিনি শহরের পুরোনো স্টেশনপাড়ার জগদীশ বাসফোরের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় বিজয় বাসফোর আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) বজলুর রশিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ৬ মার্চ রাতে পুরোনো স্টেশনপাড়ায় হরিজন সম্প্রদায়ের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে মদ খেয়ে নাচার সময় ধাক্কা লাগার জেরে রাহুল বাসফোরকে (১৮) ছুরিকাঘাত করে বিজয় বাসফোর। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে অভিযুক্ত বিজয় বাসফোরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নিহত রাহুলের বাবা প্রদীপ বাসফোর বাদী হয়ে সদর থানায় হত্যা মামলা করেন।
চট্টগ্রামের রাউজানে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে পারিবারিকভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে খাবার খেয়ে দাবি করে বসেন চাঁদা। দুই লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে আয়োজকদের ওপর হামলা, শ্লীলতাহানি ও স্বর্ণালংকার ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় একদল যুবকের বিরুদ্ধে।২ মিনিট আগে
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