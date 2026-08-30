সরকারি হাসপাতালে দালালের হামলায় ৩ আনসার সদস্য আহত, একজন আটক

কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দালালের হামলায় তিন আনসার সদস্য আহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয় লোকজন ও অন্য আনসার সদস্যরা আক্তার হোসেন (৩৫) নামে এক দালালকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।
আটক আক্তার হোসেন দেবিদ্বার পৌরসভার ওমান কাশেম বাড়ির রুহুল আমিনের ছেলে। আহত আনসার সদস্যরা হলেন মো. হান্নান মিয়া, দেলোয়ার হোসেন ও শাহাবুদ্দিন। আহত তিনজনই দেবিদ্বার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিরাপত্তার দায়িত্বে কর্মরত।
আহত আনসার সদস্য দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘আক্তার হোসেন নামে এক চিহ্নিত সক্রিয় দালাল হাসপাতালে প্রবেশ করেন। তিনি এখানে কেন এসেছন, তা জিজ্ঞেস করতেই তিনি রেগে পকেট থেকে সিজার ব্লেড বের করে আঘাত করতে আসেন। পরে আমার সহকর্মীরা সাহায্যে এগিয়ে এলে তিনি এলোপাতাড়ি তাঁদেরও মারধর শুরু করেন। পরে অন্য সহকর্মী ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁকে আটক করা হয়।’
দেবিদ্বার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা কবির হোসেন বলেন, ‘বিভিন্ন সময়ে সাজাপ্রাপ্ত আক্তার হোসেন নামে চিহ্নিত এক দালাল হাসপাতালে দায়িত্বরত আনসার সদস্যদের ওপর হামলা করেছেন। পরে তাঁকে আটক করা হয়। পুলিশ এসে তাঁকে থানায় নিয়ে গেছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফয়সল উদ্দিন ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। কয়েকজন আহত হওয়ায় তিনি থানায় নিয়মিত মামলা করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছি।’
দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে এক দালালকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাদী হয়ে মামলা দিচ্ছেন। মামলা প্রক্রিয়াধীন। মামলা রেকর্ডের পর আগামীকাল সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।’
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