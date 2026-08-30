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রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হলেন আসলাম হোসেন

রাবি প্রতিনিধি  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হলেন আসলাম হোসেন
রাবির নতুন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এ এইচ এম আসলাম হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) নতুন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে এ এইচ এম আসলাম হোসেনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদুল ইসলাম তাঁকে এ পদে নিয়োগ দেন।

আজ রোববার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

এ এইচ এম আসলাম হোসেন ২০০৬ সালে রাবিতে উপ-রেজিস্ট্রার (একাডেমিক) হিসেবে যোগ দেন। এর আগে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বিষয়:

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