Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নওগাঁ

নওগাঁ সীমান্তে ১৬ জনকে পুশইন করেছে বিএসএফ

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁর পত্নীতলা সীমান্ত দিয়ে ১৬ বাংলাদেশি নাগরিককে পুশইন করে বিএসএফ। ছবি: আজকের পত্রিকা
নওগাঁর পত্নীতলা সীমান্ত দিয়ে ১৬ বাংলাদেশি নাগরিককে পুশইন করে বিএসএফ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর পত্নীতলা সীমান্ত দিয়ে ১৬ বাংলাদেশি নাগরিককে পুশইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তাঁদের আটক করে থানায় হস্তান্তর করেছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় পত্নীতলা ব্যাটালিয়নের (১৪ বিজিবি) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত ভোরে পত্নীতলা ব্যাটালিয়নের (১৪ বিজিবি) শীতল মাঠ বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ২৫৪ /১-এসের কাছ দিয়ে বিএসএফ বাংলাদেশের ভেতরে ওই ১৬ জন ব্যক্তিকে ঠেলে দেয়। খবর পেয়ে বিজিবির টহল দল সীমান্তসংলগ্ন ঘুরকী গ্রামের পাকা রাস্তার ধারে একটি চায়ের দোকানের পাশে তাঁদের আটক করে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন—নাটোরের মো. মোতালেব শেখ (৪৫), মো. শফিকুল ইসলাম (৩৫), মো. মজনু বিশ্বাস (৪৮), মো. নয়ন খাঁ (২৫), মো. মুকুল শেখ (২৫), মো. মৃধুল শেখ (২০), মো. সামির (১১), মোছা. বিনা খাতুন (২৯), মোছা. মিম (৮), মোছা. মরিয়ম খাতুন (১০), মোছা. রোজিনা খাতুন (১৮), মোছা. মিরা খাতুন (৮ মাস), মোছা. এলিনা খাতুন (২৮), মোছা. জান্নাতুল সরকার (১০), মোছা. জোছনা বেগম (৫০) এবং পাবনার মো. মিরাজ শেখ (১৮)। তাঁদের মধ্যে নারী, শিশু ও এক শিশুকন্যাও রয়েছে।

বিজিবি বলছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, কয়েক বছর আগে তাঁরা রাজশাহী সীমান্ত দিয়ে ভারতে গিয়েছিলেন। স্থানীয় চেয়ারম্যান ও স্বজনদের উপস্থিতিতে জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্মনিবন্ধন যাচাই করে তাঁদের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা হয়। পরে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে বিজিবি আটক ব্যক্তিদের পত্নীতলা থানায় হস্তান্তর করে।

বিজিবি জানিয়েছে, পত্নীতলা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ঘটনার পরপরই মোবাইল ফোনে বিএসএফ কমান্ড্যান্টকে বিষয়টি অবহিত করে তীব্র প্রতিবাদ জানান। নওগাঁ ও জয়পুরহাট সীমান্তে গরু ও মাদক পাচার, অবৈধ পারাপার এবং চোরাচালান রোধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে সীমান্তজুড়ে টহল ও নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পত্নীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনায়েতুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিজিবির পক্ষ থেকে আটক ১৬ জনকে আনা হয়েছে। প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় সব ধরনের আইনগত ব্যবস্থা সম্পন্ন করে পরবর্তী ধাপে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে তিনি জানান।

বিষয়:

সীমান্তনওগাঁবিএসএফবিজিবিবাংলাদেশিরাজশাহী বিভাগভারতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ফেরত চান ট্রাম্প, লক্ষ্য চীনের পারমাণবিক স্থাপনা

শেষ ওভারে নবির ছক্কাবৃষ্টি, বাংলাদেশের সমীকরণ কী দাঁড়াল

কুমিল্লায় ৪ মাজারে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, পুলিশ-সেনাবাহিনী মোতায়েন

দিয়াবাড়ির কাশবনে নারীর অর্ধগলিত লাশ, মৃত্যু ১০-১২ দিন আগে: পুলিশ

সেনা আশ্রয় ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে নেপালের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

নওগাঁ সীমান্তে ১৬ জনকে পুশইন করেছে বিএসএফ

নওগাঁ সীমান্তে ১৬ জনকে পুশইন করেছে বিএসএফ

দুই পক্ষের কোন্দল, উপজেলা বিএনপির সম্মেলন ডেকেও স্থগিত

দুই পক্ষের কোন্দল, উপজেলা বিএনপির সম্মেলন ডেকেও স্থগিত

বিমানবন্দর স্টেশনের কাছে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত

বিমানবন্দর স্টেশনের কাছে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত

ঘর থেকে টাকা চুরি, জানতে চাওয়ায় যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ঘর থেকে টাকা চুরি, জানতে চাওয়ায় যুবককে পিটিয়ে হত্যা