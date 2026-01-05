নাটোরে নারীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার

নাটোর প্রতিনিধি
নাটোর সদরের বড়ভিটা ভেদরার বিলসংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে এক নারীর (২১) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে নারীর পরিচয় জানা যায়নি। নিহত নারীর শরীরে আঘাতের চিহ্নসহ গলায় ধারালো কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
আজ সোমবার দুপুরে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, ভেদরার বিলের মধ্যে পুকুরপাড়ের পরিত্যক্ত একটি টিনের ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় এক নারীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। নিহত নারীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে এবং গলায় ধারালো কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। নিহত নারীর পরিচয় শনাক্ত করাসহ ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।
নাটোর সদরের বড়ভিটা ভেদরার বিলসংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে এক নারীর (২১) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে নারীর পরিচয় জানা যায়নি। নিহত নারীর শরীরে আঘাতের চিহ্নসহ গলায় ধারালো কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
আজ সোমবার দুপুরে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, ভেদরার বিলের মধ্যে পুকুরপাড়ের পরিত্যক্ত একটি টিনের ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় এক নারীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। নিহত নারীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে এবং গলায় ধারালো কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। নিহত নারীর পরিচয় শনাক্ত করাসহ ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।
সুন্দরবনে ভ্রমণে আসা পর্যটকদের অপহরণের ঘটনায় বনদস্যু মাসুম মৃধার নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ছয় সদস্যকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। একই অভিযানে অপহৃত দুই পর্যটক ও একটি রিসোর্টের মালিককে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সবাই সুস্থ রয়েছেন। এ ঘটনায় দাকোপ থানায় মামলা হয়েছে। কোস্ট গার্ডের সমন্বয়ে৮ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় লাইসেন্সবিহীন অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর। আজ সোমবার দিনব্যাপী পরিচালিত এই অভিযানে দুটি ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মোট ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।১৭ মিনিট আগে
কুমিল্লায় ভ্রাম্যমাণ ‘ভোটের গাড়ি’ বা সুপার ক্যারাভান কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে খাদ্য উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। কুমিল্লা টাউন হল মাঠে ‘ভোটের চাবি আপনার হাতে’ স্লোগানকে সামনে রেখে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।২৪ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর দুমকীতে পাগলা কুকুরের কামড়ে ৩০ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের অধিকাংশই বৃদ্ধ, নারী ও শিশু। সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকাল থেকে উপজেলার রাজাখালী, থানাব্রিজ, পীরতলা বাজার, জলিশা, আনন্দবাজার, লুথার্ন হেলথকেয়ার, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও গ্রামীণ ব্যাংক সড়ক এলাকায়...১ ঘণ্টা আগে