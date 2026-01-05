আসামে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, অনুভূত বাংলাদেশেও

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের আসাম রাজ্যে ৫ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। আজ সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ৪ টা ১৭ মিনিটের দিকে সংঘটিত এই ভূমিকম্প বাংলাদেশের উত্তরাংশের জেলাগুলোতে বেশ শক্তভাবেই অনুভূত হয়েছে।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানিয়েছে, আসামের মরিগাওঁ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে ছিল এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, আজ সকালে আসাম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য অংশে ৫ দশমিক ১ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।
ভারতের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণকারী প্রধান সংস্থা জাতীয় ভূমিকম্প বিজ্ঞান কেন্দ্র (এনসিএস) জানিয়েছে, ভোর ৪টা ১৭ মিনিটে এই কম্পন অনুভূত হয় এবং এর উৎপত্তিস্থল ছিল অসমের মরিগাঁও জেলার কাছে।
এনসিএস-এর পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০ কিলোমিটার গভীরে।
মরিগাঁও এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোসহ মধ্য আসামের বিভিন্ন স্থানে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে। কনকনে ঠান্ডা এবং ঘন কুয়াশার মধ্যেই আতঙ্কিত বাসিন্দারা ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।
ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলটি কপিলী ফল্ট লাইনে অবস্থিত, যেখান থেকে অতীতেও বেশ কয়েকবার ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
অসমসহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত দেশের সবচেয়ে সংবেদনশীল ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের (সিসমিক জোন) অন্তর্ভুক্ত।
এদিকে, এই ভূমিকম্পের তীব্রতর বেশ খানিকটা টের পাওয়া গেছে বাংলাদেশের উত্তরাংশের জেলাগুলোতেও জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার বাসিন্দা মেহজাবিন আতিয়া জানান, আজ সোমবার ভোর পাঁচটার একটু আগে প্রবলভাবে দুলে ওঠে সবকিছু। তবে অনেকেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকায় খুব বেশি টের পায়নি।
