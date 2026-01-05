Ajker Patrika

সীতাকুণ্ডে জাহাজভাঙা কারখানায় ডাকাতি, দুই নিরাপত্তা প্রহরী খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ও সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ০৬
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে গভীর রাতে একটি জাহাজভাঙা কারখানায় সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের হামলায় দুই নিরাপত্তা প্রহরী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকালে উপজেলার কুমিরা নৌঘাট এলাকা থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত দুই নিরাপত্তা প্রহরী হলেন মো. খালেদ প্রামাণিক ও মো. সাইফুল্লাহ। তাঁদের দুজনের বাড়ি গাইবান্ধা জেলার সাদুল্যাপুর সদর থানার আব্দুল্লাহপুর এলাকায়। তাঁরা সীতাকুণ্ডের কুমিরা নৌঘাট এলাকার কেআর শিপ মেকিং নামের একটি জাহাজভাঙা কারখানায় নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কেআর শিপ মেকিং ইয়ার্ডের ম্যানেজার আবু সাজ্জাদ মুন্না জানান, রোববার দুপুরে কাটিংয়ের জন্য কারখানায় একটি স্ক্র্যাপ জাহাজ আনা হয়। গভীর রাতে সংঘবদ্ধ ডাকাত দল ওই জাহাজ থেকে মালামাল লুটের উদ্দেশ্যে কারখানায় হানা দেয়। এ সময় দায়িত্বরত দুই নিরাপত্তা প্রহরী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে ডাকাত দল তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন।

আজ সকালে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই নিরাপত্তা প্রহরীর মরদেহ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, জাহাজভাঙা কারখানায় ডাকাতের হামলায় নিহত দুই নিরাপত্তা প্রহরীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

