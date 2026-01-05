সড়ক দখল করে বালু রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি, চারজনকে জরিমানা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় সড়ক দখল করে বালু রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির অভিযোগে চারজনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় অবৈধভাবে রাখা ১৯২ ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়।
আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সহযোগিতায় বেগমগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাদাত হোসেন ঢাকা-নোয়াখালী মহাসড়কের বেগমগঞ্জ হেলিপ্যাড এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে কিছু অসাধু ইট ও বালু ব্যবসায়ী বেগমগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন সড়কের দুই পাশ দখল করে ইট ও বালু রেখে ব্যবসা করে আসছিলেন। এতে সড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছিল।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের তথ্য পেয়ে নোয়াখালী-ঢাকা মহাসড়কের বেগমগঞ্জ হেলিপ্যাড এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে তাদের মোট ২১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাদাত হোসেন বলেন, সড়ক দখল করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় সড়ক দখল করে বালু রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির অভিযোগে চারজনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় অবৈধভাবে রাখা ১৯২ ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়।
আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সহযোগিতায় বেগমগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাদাত হোসেন ঢাকা-নোয়াখালী মহাসড়কের বেগমগঞ্জ হেলিপ্যাড এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে কিছু অসাধু ইট ও বালু ব্যবসায়ী বেগমগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন সড়কের দুই পাশ দখল করে ইট ও বালু রেখে ব্যবসা করে আসছিলেন। এতে সড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছিল।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের তথ্য পেয়ে নোয়াখালী-ঢাকা মহাসড়কের বেগমগঞ্জ হেলিপ্যাড এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে তাদের মোট ২১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাদাত হোসেন বলেন, সড়ক দখল করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।
গাজীপুরের কালীগঞ্জে চলন্ত আন্তনগর ‘এগারো সিন্ধুর প্রভাতী’ ট্রেনের দুটি বগি (কোচ) হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার দুপুরে টঙ্গী-ভৈরব রেললাইনের তুমলিয়ার দড়িপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে বগি বিচ্ছিন্ন হয়ে রেললাইনের ওপর পড়ে থাকলেও কোনো হতাহত বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।২৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে গভীর রাতে একটি জাহাজভাঙা কারখানায় সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের হামলায় দুই নিরাপত্তা প্রহরী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকালে উপজেলার কুমিরা নৌঘাট এলাকা থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত দুই নিরাপত্তা প্রহরী হলেন মো. খালেদ প্রামাণিক ও মো. সাইফুল্লাহ।৪৪ মিনিট আগে
আজ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। কিন্তু তদন্ত সংস্থা প্রতিবেদন দাখিল না করায় আদালত নতুন তারিখ ধার্য করেন। আদালতে শেরেবাংলা নগর থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম রাসেল নতুন তারিখ ধার্যের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে চন্দ্রিমা বাজারের নিউ রানা জুয়েলার্স নামে গয়নার দোকানে আজ সোমবার ভোরের দিকে ৭০ ভরি স্বর্ণ, ৬০০ ভরি রুপা এবং চার লাখ টাকা নগদ লুটের অভিযোগ পাওয়া গেছে।২ ঘণ্টা আগে