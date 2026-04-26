শ্মশানঘাটের গাছে ঝুলছিল যুবকের নিথর দেহ, তদন্তে পুলিশ

নওগাঁর বদলগাছীতে শ্মশানঘাট থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৬ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার কোলা ইউনিয়নের শ্মশানঘাটে স্থানীয় লোকজন গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই যুবককে দেখতে পান। পরে তাঁরা পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করেন। খবর পেয়ে বদলগাছী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।
নিহত যুবক মিঠাপুর ইউনিয়নের ইসমাইলপুর গ্রামের নূর ইসলামের ছেলে সাহেব আলী (৩৫)। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
পুলিশ জানায়, দুপুরে স্থানীয় এক যুবক লাশটি গাছে ঝুলতে দেখেন। পরে এলাকাবাসী থানায় খবর দিলে লাশটি উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি আত্মহত্যা হতে পারে। লোকটি হতাশাগ্রস্ত ছিলেন।
তবে নিহত ব্যক্তির চাচা ছানামুল হকের দাবি, এটি আত্মহত্যা হতে পারে না। কেউ না কেউ মেরে গাছে ঝুলিয়ে রাখছে। সঠিক তদন্ত করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করার দাবি জানান তিনি।
বদলগাছী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো. রহুল আমিন জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে।
