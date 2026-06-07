কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ধাক্কা, সড়কে ছিটকে পড়া বৃদ্ধকে পিষে দিল বাস

রাজধানীর হাতিরঝিলের ওয়্যারলেস মোড়ে মোটরসাইকেলের সঙ্গে এক বৃদ্ধের (৬৫) ধাক্কা লাগে। এর জেরে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে মোটরসাইকেলচালক তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় এক বাসের চাপায় তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে মালিবাগের সিরাজুল ইসলাম মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম এ আর আক্তারুল আলম। তাঁর গ্রামের বাড়ি পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার বেকুটিয়া গ্রামে।
হাসপাতালে নিহত আক্তারুল আলমের ছেলে ইমাম মেহেদী পরম জানান, বর্তমানে তাঁরা রাজধানীর মেরুল বাড্ডা ডিআইটি প্রজেক্ট এলাকায় বাস করেন। তাঁর বাবা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে তিনি বাবার মরদেহ দেখতে পান।
হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আলামিন জানান, সন্ধ্যার দিকে আক্তারুল আলম ওয়্যারলেস মোড়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোটরসাইকেলচালকের সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটি শুরু হয়।
পুলিশের ভাষ্য, একপর্যায়ে মোটরসাইকেলচালক তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। ঠিক তখনই আজমেরী গ্লোরি পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁকে চাপা দেয়। পরে পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এসআই আলামিন আরও জানান, ঘটনার পর মোটরসাইকেলচালককে আটক করা হয়েছে এবং বাসটি জব্দ করা হয়েছে। তবে বাসচালক পালিয়ে গেছেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
যশোরে জেলা যুবলীগের ব্যানারে মিছিল হয়েছে। রোববার বিকেলে শহরতলী ধর্মতলা থেকে বের হওয়া এই ঝটিকা মিছিলে পুলিশ ধাওয়া দিলে তা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরে মিছিলে অংশ নোওয়ার অভিযোগে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ১০ জনকে আটক করে।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাউজানে সিরাজউদ্দৌলা দুলাল (৭৫)-এর কাফনের কাপড়ে রক্তের দাগ ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন দেখে দাফনে বাধা দেন স্থানীয়রা। স্বজনরা স্বাভাবিক মৃত্যুর দাবি করলেও পুলিশ সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি নেয়।১ ঘণ্টা আগে
সুন্দরবনের শিবসা নদী পেরিয়ে শিংয়েরনালায় ভারতগামী ৫ ট্রলারের মধ্যে এমভি আব্দুল হাকিম-১-এ বনদস্যুরা গুলি ও লুটপাট চালিয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় ১০-১৫ জন ডাকাত ট্রলারযোগে হামলা করে স্টাফদের মারধর, গুলি এবং মালপত্র লুট করে বলে অভিযোগ উঠেছে।১ ঘণ্টা আগে
হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলায় বাবার পোলট্রি খামারে বিদ্যুতায়িত হয়ে ৭ বছরের এক শিশু মারা গেছে। রোববার (৭ জুন) সকালে উপজেলার দিয়াগাঁও গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওই শিশুর নাম তাইবা আক্তার। সে দিয়াগাঁও গ্রামের রুবেল মিয়ার মেয়ে এবং স্থানীয় এ জে ডি টি মডেল একাডেমির শিক্ষার্থী।১ ঘণ্টা আগে