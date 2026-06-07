এসি লাগানোর সময় ষষ্ঠ তলা থেকে পড়ে মধ্যবয়সীর মৃত্যু

রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডের বাটা সিগন্যাল এলাকায় একটি বাসার ছয়তলার বাইরে এসি লাগানোর সময় নিচে পড়ে শামীম হোসেন সাজু (৪৫) নামের এক মধ্যবয়সীর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ৮টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত শামীম হোসেন সাজু পুরানা পল্টনের নিউ কনফিডেন্স রেফ্রিজারেশন নামের একটি দোকানের মালিক ছিলেন। তাঁর বাড়ি মুন্সিগঞ্জের মাওয়া পুরাতন ফেরিঘাট এলাকায়। বর্তমানে তিনি কেরানীগঞ্জের চুনকুঠিয়া এলাকায় থাকতেন।
হাসপাতালে দোকানের কর্মচারী মো. মামুন জানান, সকালে দোকানের মালিক সাজুসহ কয়েকজন এলিফ্যান্ট রোডের বাটা সিগন্যাল এলাকার একটি বাসায় এসি লাগাতে যান। ছয়তলা ভবনের বাইরের দিকে এসি লাগানোর সময় সাজু নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে দ্রুত ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্তের জন্য নিউমার্কেট থানায় জানানো হয়েছে।
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