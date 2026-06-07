জমি নিয়ে বিরোধের জেরে মান্দায় বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা, আটক ৪

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। রোববার (৭ জুন) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার ভারশোঁ ইউনিয়নের ছুটিপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল হামিদ (৬৫) ওই গ্রামের মেহের আলী শাহর ছেলে।
ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে হায়দার আলী শাহ (৬২), আপেল মাহমুদ (২৫), আলেফা বিবি (৫০) এবং আব্দুল মতিন (৪০) নামে চারজনকে আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল হামিদের সঙ্গে জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশী হায়দার আলী শাহের বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে আদালতে মামলাও বিচারাধীন রয়েছে। রোববার সকালে হায়দার আলী শাহ দলবল নিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ বিরোধপূর্ণ জমিতে হালচাষ করতে যান। এ সময় আব্দুল হামিদ বাধা দিলে তাঁকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল হোসেন জানান, আব্দুল হামিদের ভোগদখলীয় জমি জবরদখলের উদ্দেশ্যে হায়দার আলী ও তাঁর সহযোগীরা সেখানে হালচাষ করতে যান। বিষয়টি জানতে পেরে আব্দুল হামিদ বাধা দিলে তাঁকে মারধর করা হয়, যার ফলে তিনি নিহত হন।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোরশেদ আলম বলেন, ঘটনাস্থল থেকে আব্দুল হামিদের মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানোসহ জড়িত চারজনকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন।
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