Ajker Patrika
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ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ে সবচেয়ে বেশি আত্মাহুতি দিয়েছে বিএনপি: ডিএনসিসি প্রশাসক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ে সবচেয়ে বেশি আত্মাহুতি দিয়েছে বিএনপি: ডিএনসিসি প্রশাসক
শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন। ছবি:সংগৃহীত

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন বলেছেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বিএনপি সবচেয়ে বেশি আত্মাহুতি দিয়েছে। ছাত্রদল দীর্ঘ ১৭ বছর শোষিত হয়েছে। বিএনপির এই ছাত্রসংগঠনটির ৪৬০ জন নেতা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন।

আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর মহাখালী ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি ক্যাম্পাস চত্বরে বৃক্ষরোপণ ও জুলাই শহীদ ওয়াসিম আকরাম চত্বর উদ্বোধন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

জুলাই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই দেশ পরিবর্তন এসেছে উল্লেখ করে ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, জুলাই শহীদ এবং আহতদের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

ছাত্রদলকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজমুক্ত সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়ে শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কথা কম বলে কাজ বেশি করতে হবে। ছাত্রদল দেশ গড়ার কাজে অগ্র ভূমিকায় থাকবে।

বিষয়:

বিএনপিজেলা প্রশাসকছাত্রদলঢাকা বিভাগডিএনসিসি
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