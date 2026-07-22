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কুমিল্লা

দেবিদ্বারের ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদকে আবার গ্রেপ্তারের দাবি বিএনপির

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
দেবিদ্বারের ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদকে আবার গ্রেপ্তারের দাবি বিএনপির
চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান মাসুদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর না করা দাবিতে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের মানববন্ধন। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার ফতেহাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান মাসুদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর না করা এবং তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতা–কর্মীরা। এই দাবিতে তাঁরা বুধবার বিকেলে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করেছেন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অশোক বিক্রম চাকমার কাছে একটি স্মারকলিপিও দেন নেতা–কর্মীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, কামরুজ্জামান মাসুদ ফতেহাবাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ব্যাপক ভোট কারচুপির মধ্য দিয়ে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এরপর এলাকায় মাদক, সন্ত্রাস এবং ব্যাপক দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম করেন। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আন্দোলনে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের পৌর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুর রাজ্জাক রুবেল হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলার আসামি এই কামরুজ্জামান মাসুদ। গণ-অভ্যুত্থানের পর ১৯ মাস পলাতক থেকে গ্রেপ্তার হন তিনি।

বক্তারা আরও বলেন, গ্রেপ্তারের পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন কামরুজ্জামান মাসুদ। তিনি আবার যোগদান করলে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং এর মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের ফেরার পথ সুগম হতে পারে। তাই তার যোগদানপত্র প্রত্যাখ্যান করে তাকে পুনরায় গ্রেপ্তারের দাবি জানান তারা।

এ সময় দেবিদ্বার পৌর বিএনপির সদস্যসচিব আনোয়ার হোসেন ভুলু পাঠান, উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি সুধন ডিলার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাজ উদ্দিন সাজু চেয়ারম্যান, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুর রহমান, ইউছুফ মেম্বার, পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তফা কামাল ও যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম সাইফুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

কুমিল্লাবিএনপিচেয়ারম্যানগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরমানববন্ধন
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