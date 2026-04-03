Ajker Patrika
নওগাঁ

সড়কে রশি টেনে ডাকাতি, বাবা-ছেলেসহ গ্রেপ্তার ৪

 নওগাঁ প্রতিনিধি
চার ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর পোরশায় সড়কে রশি টেনে ডাকাতির ঘটনায় বাবা-ছেলেসহ আন্তজেলা ডাকাত চক্রের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত মালামাল ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নওগাঁ সদর উপজেলার দোগাছী গ্রামের গোলাম মোস্তফা শ্যামল (৫৫), মহাদেবপুর উপজেলার শিবরামপুর গ্রামের মোস্তাক আহমেদ জাহিদুল (৪৬), সাপাহার উপজেলার খোট্টাপাড়া গ্রামের আবু তাহের (৫৬) এবং তাঁর ছেলে কামাল হোসেন (২৩)।

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার বলেন, গত মঙ্গলবার রাত ৮টায় পোরশা উপজেলার সরাইগাছী থেকে খোট্টাপাড়া সড়কের ফকিরের মোড়ে একটি ব্রিজের ওপর সড়কের দুই পাশে রশি টেনে অবরোধ করে ডাকাতেরা। ওই সময়ে তিন মোটরসাইকেল আরোহী যাওয়ার পথে ডাকাতদের কবলে পড়েন। এর কয়েক মিনিট পর আরও একটি মোটরসাইকেল নিয়ে তিন আরোহী ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় ডাকাতেরা তাঁদেরও জিম্মি করে পাশের আমবাগানে নিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখে। এরপর তাঁদের কাছে থাকা নগদ ৬০ হাজার টাকা, একটি স্মার্টফোন ও তিনটি বাটন মোবাইল এবং ১২৫ সিসির দুটি ডিসকভার মোটরসাইকেল ডাকাতি করে নিয়ে যায়।

তারিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা থানায় মামলা করেন। মামলার পর ১৪ ঘণ্টার মধ্যে মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বগুড়া, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট ও নওগাঁ থেকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত আন্তজেলা ডাকাত চক্রের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সঙ্গে লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও যারা জড়িত, তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

