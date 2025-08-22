নেত্রকোনায় শিশুকে পেটানো সেই ইউএনও প্রত্যাহার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
লাঠি হাতে শিশুকে পেটানোর ঘটনায় নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুয়েল সাংমাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানা গেছে। বিজ্ঞপ্তিটি গত মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ইস্যু করা হলেও ২২ আগস্ট বিষয়টি সবার নজরে আসে।
ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার মো. মোখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, আটপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুয়েল সাংমাকে পরবর্তী পদায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে ইউএনও রুয়েল সাংমার ব্যবহৃত সরকারি নম্বরে ফোন করলেও তিনি রিসিভ করেননি।
তবে ইউএনও কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. মোতাহার হোসেন আজ শুক্রবার এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, ‘গত বুধবার ইউএনওর বদলির কাগজ হাতে পেয়েছি। তবে তিনি এখনো আটপাড়াতেই অবস্থান করছেন।’
উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে ভিজিএফের চাল বিতরণের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে ইউএনও রুয়েল সাংমা স্থানীয় দুর্জয় নামের এক শিশুকে লাঠি পেটা করেন। ওই ঘটনার ভিডিও ১০ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন ইউএনও।
লাঠি হাতে শিশুকে পেটানোর ঘটনায় নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুয়েল সাংমাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানা গেছে। বিজ্ঞপ্তিটি গত মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ইস্যু করা হলেও ২২ আগস্ট বিষয়টি সবার নজরে আসে।
ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার মো. মোখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, আটপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুয়েল সাংমাকে পরবর্তী পদায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে ইউএনও রুয়েল সাংমার ব্যবহৃত সরকারি নম্বরে ফোন করলেও তিনি রিসিভ করেননি।
তবে ইউএনও কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. মোতাহার হোসেন আজ শুক্রবার এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, ‘গত বুধবার ইউএনওর বদলির কাগজ হাতে পেয়েছি। তবে তিনি এখনো আটপাড়াতেই অবস্থান করছেন।’
উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে ভিজিএফের চাল বিতরণের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে ইউএনও রুয়েল সাংমা স্থানীয় দুর্জয় নামের এক শিশুকে লাঠি পেটা করেন। ওই ঘটনার ভিডিও ১০ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন ইউএনও।
চট্টগ্রাম মহানগর আদালতে সেবাপ্রার্থীর কাছ থেকে পুলিশের এক সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তার (জিআরও) প্রকাশ্যে টাকা নেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। অভিযুক্ত ওই কর্মকর্তা হলেন আদালতে নগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শাহীন ভূঁইয়া।৫ মিনিট আগে
মৃত্যুর আগে ওই কিশোরের বাবা সেখানে ছুটে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয়। এমনকি মাহিন মৃত্যুর আগে পানি পান করতে চাইলেও তাকে তা দিতে বাধা দেওয়া হয়। আজ শুক্রবার ভোরে ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের সাকর আলী তালুকদার বাড়ির চেইঙ্গার ব্রিজ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।৯ মিনিট আগে
তিনি অভিযোগ করেন, সরকার আন্দোলন দমন ও ক্ষমতায় টিকে থাকতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে প্রায় দুই হাজার মানুষকে হত্যা করেছে এবং ৩০ হাজার মানুষকে অঙ্গহানির শিকার করেছে। ভবিষ্যতে যাতে কেউ বাহিনীকে পেটোয়া বাহিনীতে পরিণত করতে না পারে, সে জন্য রাষ্ট্র সংস্কারের পাশাপাশি এ বাহিনীকে জনবান্ধব১৯ মিনিট আগে
‘আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সার্থক প্রয়োগ’ স্লোগানে নওগাঁর নিয়ামতপুরে আদিবাসী দিবস পালন করা হয়েছে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার পাঁড়ইল ইউনিয়নের মাসনা ফুটবল মাঠে গৈল দিগরী উরাও সমাজ উন্নয়ন পরিষদ এই আয়োজন করে।১ ঘণ্টা আগে