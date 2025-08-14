Ajker Patrika
নেত্রকোনায় বিএডিসি ভবনের ছাদ ধসে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় বিএডিসি ভবনের ছাদ ধসে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা
নেত্রকোনা শহরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) পুরোনো ভবন ভাঙার সময় ছাদ ধসে তিন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নেত্রকোনা শহরের নাগড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শ্রমিকেরা হলেন সদর উপজেলার হলুদাটি গ্রামের শামছুদ্দিনের ছেলে হান্নান মিয়া (৩৮), আটপাড়া উপজেলার অভয়পাশা গ্রামের সালাম মিয়া (৪০) ও পৌর শহরের পলাশহাটি গ্রামের সাদেক মিয়ার ছেলে দীপু মিয়া (৩৯)। আহত শ্রমিকেরা হলেন হাসান মিয়া (৩৮) ও সাইফুল ইসলাম (৩৫)। তাঁদের বাড়ি নেত্রকোনার বিভিন্ন স্থানে।

নেত্রকোনায় বিএডিসি ভবনের ছাদ ধসে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিষয়টি নিশ্চিত করে নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী শাহনেওয়াজ জানান, বিএডিসি (সেচ) অফিসের একটি পুরোনো ভবন ভাঙার কাজ চলছিল। বিকেলে কাজ করার সময় ভবনটির ছাদের একটি অংশ ভেঙে নিচে পড়ে।

এ সময় পাঁচজন শ্রমিক ছাদের ভাঙা অংশের নিচে চাপা পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। গুরুতর আহত অন্য দুজনকে নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রয়েছেন।

