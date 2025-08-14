নেত্রকোনায় বিএডিসি ভবনের ছাদ ধসে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনা শহরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) পুরোনো ভবন ভাঙার সময় ছাদ ধসে তিন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নেত্রকোনা শহরের নাগড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শ্রমিকেরা হলেন সদর উপজেলার হলুদাটি গ্রামের শামছুদ্দিনের ছেলে হান্নান মিয়া (৩৮), আটপাড়া উপজেলার অভয়পাশা গ্রামের সালাম মিয়া (৪০) ও পৌর শহরের পলাশহাটি গ্রামের সাদেক মিয়ার ছেলে দীপু মিয়া (৩৯)। আহত শ্রমিকেরা হলেন হাসান মিয়া (৩৮) ও সাইফুল ইসলাম (৩৫)। তাঁদের বাড়ি নেত্রকোনার বিভিন্ন স্থানে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী শাহনেওয়াজ জানান, বিএডিসি (সেচ) অফিসের একটি পুরোনো ভবন ভাঙার কাজ চলছিল। বিকেলে কাজ করার সময় ভবনটির ছাদের একটি অংশ ভেঙে নিচে পড়ে।
এ সময় পাঁচজন শ্রমিক ছাদের ভাঙা অংশের নিচে চাপা পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। গুরুতর আহত অন্য দুজনকে নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রয়েছেন।
নেত্রকোনা শহরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) পুরোনো ভবন ভাঙার সময় ছাদ ধসে তিন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নেত্রকোনা শহরের নাগড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শ্রমিকেরা হলেন সদর উপজেলার হলুদাটি গ্রামের শামছুদ্দিনের ছেলে হান্নান মিয়া (৩৮), আটপাড়া উপজেলার অভয়পাশা গ্রামের সালাম মিয়া (৪০) ও পৌর শহরের পলাশহাটি গ্রামের সাদেক মিয়ার ছেলে দীপু মিয়া (৩৯)। আহত শ্রমিকেরা হলেন হাসান মিয়া (৩৮) ও সাইফুল ইসলাম (৩৫)। তাঁদের বাড়ি নেত্রকোনার বিভিন্ন স্থানে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী শাহনেওয়াজ জানান, বিএডিসি (সেচ) অফিসের একটি পুরোনো ভবন ভাঙার কাজ চলছিল। বিকেলে কাজ করার সময় ভবনটির ছাদের একটি অংশ ভেঙে নিচে পড়ে।
এ সময় পাঁচজন শ্রমিক ছাদের ভাঙা অংশের নিচে চাপা পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। গুরুতর আহত অন্য দুজনকে নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রয়েছেন।
কিশোরগঞ্জের ইটনা মিনি স্টেডিয়ামে বাজি (জুয়া) ধরে খেলার আয়োজন বন্ধ করায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) বাসভবনে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। তাদের ঠেকাতে গিয়ে পুলিশ ও আনসারের ৯ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলা পরিষদ আবাসিক এলাকায় এই হামলা হয়। আক্রমণকারীরা বাসভবনের ফটক ভেঙে ভেতরে ঢোকার৪ মিনিট আগে
১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে নাশকতা ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড ঠেকাতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কতা।২৪ মিনিট আগে
এসব তেল পরিবহনে শতাধিক কোস্টাল ট্যাংকারে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগত। এখন ১২ ঘণ্টায় জ্বালানি তেল নারায়ণগঞ্জের ডিপোতে পৌঁছাবে। তা ছাড়া খারাপ আবহাওয়ার কারণে নৌপথে ট্যাংকারে তেল পরিবহন বিঘ্নিত হতো এবং ঝুঁকির সৃষ্টি হতো। এই পাইপলাইন সে সমস্যার সমাধান করে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।২৮ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) তিন দফা দাবিতে আমরণ গণ-অনশনে বসেছে গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট, ছাত্র অধিকার পরিষদ ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতা-কর্মীরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।৩০ মিনিট আগে