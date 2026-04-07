Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ২

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
দুর্ঘটনার শিকার অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বিকেল ৫টার দিকে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার মাইজবাগ ইউনিয়নের বৈরাটি গোরস্তান মহাসড়কের পাশে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার মাইজবাগ ইউনিয়নের সাধুরগোলা গ্রামের আব্দুল আলীর ছেলে জাহিদ হাসান (১৮), রাজিবপুর ইউনিয়নের চরপাড়া গ্রামের জহির উদ্দিনের ছেলে হাজির উদ্দিন (৬৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, ঈশ্বরগঞ্জের মাইজবাগ বাজার থেকে অটোরিকশাটি যাত্রী নিয়ে ধীতপুর যাওয়ার পথে বৈরাটি এলাকায় কানুরামপুর থেকে আসা মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে অটোরিকশা ও মোটরসাইকেল দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত ও জিম (১৭) নামের একজন আহত হন। পরে স্থানীয়, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় মরদেহ উদ্ধার করে আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী আসাদ উল্লাহ্ বলেন, মাইজবাগ থেকে অটোরিকশাটি যাত্রী নিয়ে ধীতপুর সড়কে ঢোকার সময় কানুরামপুর থেকে আসা দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আজম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাঈশ্বরগঞ্জঅটোরিকশানিহতসড়ক দুর্ঘটনাময়মনসিংহ বিভাগআহতজেলার খবর
সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

বিসিবির কমিটি ভেঙে দিল সরকার, তামিমকে প্রধান করে অ্যাডহক কমিটি

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

অচেতন মোজতবার চিকিৎসা চলছে ইরানেই, জড়িত নেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে—টাইমসের প্রতিবেদন

ঈশ্বর সংঘাত পছন্দ না করলেও ইরান যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে আছেন: ট্রাম্প

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

নরসিংদীর বেলাবোতে ছাত্রদলের কমিটি ঘিরে বিক্ষোভ, সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ

আবু সাঈদ হত্যা মামলা: সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, দাবি বেরোবি শিক্ষার্থীর

লৌহজংয়ে এসি ল্যান্ড অফিসের সহকারী ও চালকের অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

