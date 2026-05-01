ময়মনসিংহে মেলায় স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা, আটক ২

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় মেলায় সিয়াম (১৫) নামের এক স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
আজ শুক্রবার ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এর আগে গতকাল সন্ধ্যায় উপজেলার পদুরবাড়ি হাইস্কুল মাঠে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত সিয়াম একই উপজেলার শিবপুর গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে। সে স্থানীয় মানকোন উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, মুক্তাগাছার পদুরবাড়ি হাইস্কুল মাঠে কয়েক দিন ধরে বৈশাখী মেলা চলছিল। সন্ধ্যা ৭টার দিকে বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় যায় সিয়াম। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয়। একটি পক্ষ সিয়ামকে এলোপাতাড়ি মারধরের একপর্যায়ে মাথায় বাঁশ ও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় সিয়াম মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।
পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে চিকিৎসকের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য শুক্রবার ভোরে ঢাকায় নেওয়ার পথে সিয়াম মারা যায়।
এ বিষয়ে মুক্তাগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল ইসলাম বলেন, নিহত ব্যক্তির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় দুজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা প্রক্রিয়াধীন। হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হবে।
