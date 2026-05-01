Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে আ.লীগ নেতা-কর্মীদের ফের ঝটিকা মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
গৌরনদীতে আ. লীগ নেতা কর্মীদের ঝটিকা মিছিল। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

বরিশালের গৌরনদীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে ঝটিকা মিছিল করেছেন একদল নেতা-কর্মী। আজ শুক্রবার ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মিছিল করেন তাঁরা। মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (ফেসবুক) ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়।

জানতে চাইলে গৌরনদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তারিক হাসান রাসেল বলেন, ‘ভোরে নিষিদ্ধ সংগঠনের (ছাত্রলীগ) কতিপয় কর্মী পার্শ্ববর্তী কালকিনি থেকে এসে ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ডে ঝটিকা মিছিল করেছে। খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই তারা দ্রুত সটকে পড়ে। এ বিষয়ে পুলিশ তৎপর রয়েছে।’

জানা গেছে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা সেরনিয়াবাত আশিক আবদুল্লাহর নির্দেশে গৌরনদী উপজেলা, কলেজ ও পৌর ছাত্রলীগের উদ্যোগে ঝটিকা মিছিলটি ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ডের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ডের ব্রিজের ওপর থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী মিছিল নিয়ে ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ডের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। এ সময় মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। উপজেলা যুবলীগের নেতা মামুনুর রশিদ মনু মোল্লা ও ছাত্রলীগ নেতা মো. মাসুম সরদারকে মিছিলে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে একই দাবিতে মহাসড়কের গৌরনদী বাসস্ট্যান্ডে অনুরূপ বিক্ষোভ মিছিল হয়।

