শ্রমিক দিবসে জিপি হাউসের সামনে সাবেক কর্মীদের অবস্থান

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে রাজধানীর জিপি হাউসের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন গ্রামীণফোনের সাবেক কর্মীরা। ন্যায্য ৫ শতাংশ বিলম্ব বকেয়া পরিশোধের দাবিতে আজ শুক্রবার সকালে এই গণ-অবস্থান ও প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
বক্তারা বলেন, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদার প্রতীক আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হলেও গ্রামীণফোনের হাজারো সাবেক কর্মী ১৬ বছর ধরে তাঁদের আইনসিদ্ধ ৫ শতাংশ বিলম্ব বকেয়া থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।
বক্তারা অভিযোগ করেন, দেশের অন্যতম বৃহৎ করপোরেট প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণফোন দীর্ঘদিন ধরে সাবেক কর্মীদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধে গড়িমসি করছে। এটি শ্রমিক অধিকার, মানবিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসনের পরিপন্থী।
গ্রামীণফোন ৫ শতাংশ বিলম্ব বকেয়া আদায় ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক আবু শাদাত মো. শোয়েব বলেন, ‘দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে আমরা আমাদের আইনসিদ্ধ পাওনা থেকে বঞ্চিত। এটি কেবল অর্থের প্রশ্ন নয়, এটি ন্যায়বিচারের প্রশ্ন। আমরা বারবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছি, কিন্তু কার্যকর কোনো সমাধান পাইনি।’
মো. শোয়েব আরও বলেন, ‘শ্রমিকের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রতিবাদ চলবে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দাবি জানিয়ে যাচ্ছি এবং সরকারের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করছি, যাতে এই দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান ঘটে।’
কর্মসূচি থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রীর জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। বক্তারা দ্রুত বিষয়টির সমাধান করে সাবেক কর্মীদের বকেয়া পরিশোধ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।
সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার কোনো দয়া নয়, এটি আইনসিদ্ধ প্রাপ্য। তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।’
গৌরনদীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে ঝটিকা মিছিল করেছেন একদল নেতা-কর্মী। আজ শুক্রবার ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মিছিল করেন তাঁরা।৯ মিনিট আগে
রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় স্বামীর বিরুদ্ধে মারধর ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগ তুলে মামলা করেছেন এক নারী। গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তিনি ঘটনার শিকার হন বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী। পরে পুলিশ তাঁর স্বামী মনোয়ার হোসেন অপুকে গ্রেপ্তার করেছে। আহত নারীকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে...২৫ মিনিট আগে
ফরিদপুর সদর উপজেলায় নিখোঁজ শিশুর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত যুবকসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, মূল অভিযুক্ত ইসরাফিল মৃধা (২৪) ইয়াবা সেবন করে শিশুটিকে ধর্ষণচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করে লাশ এক নারীর সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন। হত্যাকাণ্ডটি ইসরাফিল একাই ঘটিয়েছেন এবং লাশ...৩০ মিনিট আগে
সন্ধ্যা ৭টার দিকে বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় যায় সিয়াম। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয়। একটি পক্ষ সিয়ামকে এলোপাতাড়ি মারধরের একপর্যায়ে মাথায় বাঁশ ও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে।৪০ মিনিট আগে