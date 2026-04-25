Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ত্রিশালে ৫ দিন আগেই শুরু হবে নজরুলজয়ন্তীর উৎসব, সমাপনী দিনে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তীতে জাতীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা হয়। আজ শনিবার সকালে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলা পরিষদের প্রয়াত ইউএনও রাশেদুল ইসলাম কনফারেন্স হলরুমে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ময়মনসিংহের ত্রিশালে এবার পাঁচ দিনব্যাপী জাতীয় অনুষ্ঠান আগামী ২১ মে শুরু হবে। বর্ণাঢ্য এই আয়োজনের সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। অনুষ্ঠান বিষয়ে এক প্রস্ততিমূলক সভায় এসব সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। ত্রিশাল উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা আরাফাত সিদ্দিকী তাঁর অফিশিয়াল ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

আজ শনিবার সকালে উপজেলা পরিষদের প্রয়াত ইউএনও রাশেদুল ইসলাম কনফারেন্স হলরুমে জেলা প্রশাসন, ময়মনসিংহের আয়োজনে এই বিষয়ে এক প্রস্তুতিমূলক সভা হয়।

সভায় জানানো হয়, প্রতিবছর ২৫ মে অনুষ্ঠান হলেও এবার তা এগিয়ে এনে ২১ থেকে ২৫ মে ত্রিশালে জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপিত হবে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী। পাঁচ দিনব্যাপী এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে থাকবে নানা সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মসূচি। পাশাপাশি থাকবে নজরুল মেলা ও নজরুল বইমেলা। নজরুল জন্মজয়ন্তীর সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সভায় অনুষ্ঠানকে সফল করতে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা এবং সার্বিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ত্রিশালের স্থানীয় সংসদ সদস্য ডা. মো. মাহবুবুর রহমান লিটন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মো. সাইফুর রহমান। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) লুৎফুন নাহার, জেলা ডিজিএফআইয়ের অতিরিক্ত পরিচালক মো. জুলফিকার আহমেদ, জেলা এনএসআইয়ের যুগ্ম পরিচালক ড. সুলতানা কানিজ আয়শা, জেলা ডিএসবির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজা খাতুন, সহকারী পুলিশ সুপার (ত্রিশাল-ফুলবাড়িয়া সার্কেল) হাসান ইসরাফিল, ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরাফাত সিদ্দিকী, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহবুবুর রহমান, ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহাম্মদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাত্রিশালময়মনসিংহ বিভাগউৎসবপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

তেলপাম্পে মিছিল নিয়ে এসে ইউএনওর ওপর হামলা, অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা

জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে নির্মূলে কাজ করতে হবে: মির্জা ফখরুল

হকারদের জন্য ৬টি মাঠে অস্থায়ী মার্কেট করা হবে: ডিএনসিসি প্রশাসক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

পদ্মায় যেন আর একটি ঘরও বিলীন না হয়, সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি: পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী

পদ্মায় যেন আর একটি ঘরও বিলীন না হয়, সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি: পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী

ঝালকাঠিতে কিশোরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝালকাঠিতে কিশোরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

১৫ ঘণ্টা পর বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র ফের বন্ধ

১৫ ঘণ্টা পর বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র ফের বন্ধ