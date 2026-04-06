ঈদের পর সৌদি আরব থেকে আসার কথা ছিল মামুনের, ফিরলেন লাশ হয়ে

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত প্রবাসী বাংলাদেশি আবদুল্লাহ আল মামুনের (৩৫) লাশ ২১ দিন পর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছেছে। আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) সকালে সৌদি এয়ারলাইনসের একটি বিমানে তাঁর লাশ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়। আনুষ্ঠানিকতা শেষে বেলা ১টার দিকে তাঁর লাশ গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে নিয়ে আসা হয়।
নিহত আবদুল্লাহ আল মামুন ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের ভরভরা গ্রামের বাসিন্দা। গত ৮ মার্চ সৌদি আরবের আল-খারজ এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানলে মামুন দগ্ধ হন। তাঁর শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময় রিয়াদে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
আজ সকাল থেকে উপজেলার ভরভরা গ্রামে আবদুল্লাহ আল মামুনের বাড়িতে স্বজন ও প্রতিবেশীদের ভিড় দেখা যায়। সবাই তাঁর লাশের অপেক্ষায় ছিলেন। ইতিমধ্যে জানাজা ও দাফনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। পারিবারিক কবরস্থানে কবর খোঁড়া হয়েছে এবং স্থানীয় মসজিদ থেকে খাটিয়াও আনা হয়েছে। আসরের নামাজের পর পারিবারিক কবরস্থান দাফন করা হবে।
নিহত মামুনের বাবা শহীদ সওদাগর বলেন, ‘আমার ছেলে দীর্ঘদিন সৌদি আরবে ছিল। ঈদের পর আসার কথা ছিল, এল কিন্তু লাশ হয়ে।’
নিহতের চাচা গুলজার সওদাগর বলেন, ‘আমার ভাতিজা পরিবারের সচ্ছলতা ফিরাতে আট বছর আগে সৌদি আরবে যায়। গত পাঁচ বছর আগে দেশে আসছিল। ঈদের পর আবার দেশে আসা কথা ছিল। দেশে এসে বাড়ি করার কথা ছিল। সরকারকে ধন্যবাদ জানাই ভাতিজার লাশ দ্রুত সময়ে নিয়ে আসার জন্য এবং পরিবারের পাশে যেন বাংলাদেশ সরকার থাকে।’
পাবনার চাটমোহরে বিলের মাঝে পাহারাদার স্বামী-স্ত্রীকে মারধর ও বেঁধে রেখে স্কিমের ডিপ টিউবওয়েলের তিনটি ট্রান্সফরমার লুটের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার ছাইকোলা ইউনিয়নের বোয়ালমারী বিলে এ ঘটনা ঘটে।১৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার শ্রীপুর-খরণদ্বীপ ইউনিয়নের জ্যৈষ্ঠপুরা ভাণ্ডালজুড়ি খালে এক নারীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ওই নারীর বয়স আনুমানিক ৩০-৩৫ বছর।২৮ মিনিট আগে
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুর থেকে আজ সোমবার দুপুর পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের মৃত্যু হয়।১ ঘণ্টা আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে দুই সন্তানের জননী এক গৃহবধূকে (২৮) দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মো. আকরাম হোসেন (৩০) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে উপজেলার বিরামপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে