Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ঈদের পর সৌদি আরব থেকে আসার কথা ছিল মামুনের, ফিরলেন লাশ হয়ে

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
সৌদি আরব থেকে গ্রামের বাড়ি গফরগাঁওয়ে পৌঁছেছে মামুনের লাশবাহী কফিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত প্রবাসী বাংলাদেশি আবদুল্লাহ আল মামুনের (৩৫) লাশ ২১ দিন পর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছেছে। আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) সকালে সৌদি এয়ারলাইনসের একটি বিমানে তাঁর লাশ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়। আনুষ্ঠানিকতা শেষে বেলা ১টার দিকে তাঁর লাশ গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে নিয়ে আসা হয়।

নিহত আবদুল্লাহ আল মামুন ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের ভরভরা গ্রামের বাসিন্দা। গত ৮ মার্চ সৌদি আরবের আল-খারজ এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানলে মামুন দগ্ধ হন। তাঁর শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময় রিয়াদে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

আজ সকাল থেকে উপজেলার ভরভরা গ্রামে আবদুল্লাহ আল মামুনের বাড়িতে স্বজন ও প্রতিবেশীদের ভিড় দেখা যায়। সবাই তাঁর লাশের অপেক্ষায় ছিলেন। ইতিমধ্যে জানাজা ও দাফনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। পারিবারিক কবরস্থানে কবর খোঁড়া হয়েছে এবং স্থানীয় মসজিদ থেকে খাটিয়াও আনা হয়েছে। আসরের নামাজের পর পারিবারিক কবরস্থান দাফন করা হবে।

নিহত মামুনের বাবা শহীদ সওদাগর বলেন, ‘আমার ছেলে দীর্ঘদিন সৌদি আরবে ছিল। ঈদের পর আসার কথা ছিল, এল কিন্তু লাশ হয়ে।’

নিহতের চাচা গুলজার সওদাগর বলেন, ‘আমার ভাতিজা পরিবারের সচ্ছলতা ফিরাতে আট বছর আগে সৌদি আরবে যায়। গত পাঁচ বছর আগে দেশে আসছিল। ঈদের পর আবার দেশে আসা কথা ছিল। দেশে এসে বাড়ি করার কথা ছিল। সরকারকে ধন্যবাদ জানাই ভাতিজার লাশ দ্রুত সময়ে নিয়ে আসার জন্য এবং পরিবারের পাশে যেন বাংলাদেশ সরকার থাকে।’

