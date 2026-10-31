Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

গফরগাঁওয়ে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল ব্যবসায়ীর

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
গফরগাঁওয়ে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল ব্যবসায়ীর
নিহত জহিরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে জহিরুল ইসলাম (২৭) নামে এক কাঠ ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার দুগাছিয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জহিরুল ইসলাম উপজেলার দিগিরপাড় এলাকার জালাল উদ্দীনের ছেলে। তিনি স্থানীয় গলাকাটা বাজারের কাঠ ব্যবসায়ী ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে দুগাছিয়া এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। জহিরুলের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে দ্রুত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই বালিপাড়া এলাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনায় আহত অপর মোটরসাইকেলের চালক ইলিয়াস এবং তাঁর দুই বন্ধু রাকিব ও সজলকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাঁদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গফরগাঁও থানার পরিদর্শক মো. মশিউর রহমান বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল দুটি উদ্ধার করে থানার হেফাজতে নিয়েছে।

বিষয়:

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