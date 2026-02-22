চাঁদা আদায়ের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ, ত্রিশালে চালকদের বিক্ষোভ

চাঁদা আদায়ের প্রতিবাদে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকেরা। ঘণ্টাব্যাপী চলা অবরোধে মহাসড়কে কয়েক কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়। রোববার সকালে উপজেলার বদরুল ফিলিং স্টেশন-সংলগ্ন এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
বিক্ষোভকারী চালকদের অভিযোগ, আগে ‘জিপি’ নামে প্রতিদিন ২০ টাকা করে চাঁদা দিতে হলেও বর্তমানে ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত দাবি করা হচ্ছে। অতিরিক্ত চাঁদা আদায় বন্ধের দাবিতে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চান।
চালকদের আরও অভিযোগ, ত্রিশালের বিভিন্ন সড়ক ও মহাসড়কের অন্তত ২০টির বেশি পয়েন্টে স্লিপের মাধ্যমে নিয়মিত চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। এতে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা আদায় হচ্ছে বলে তাঁদের দাবি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দরিরামপুর বাসস্ট্যান্ড, ত্রিশাল বড়মা সড়কের পোস্ট অফিস মোড়, ব্র্যাক অফিস মোড়, বালিপাড়া বালুর মোড়, গোহাটা মোড়, বৈলর মোড়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় বাইপাস এলাকা, বগারবাজার, কালীরবাজার, বাগান মোড়সহ বিভিন্ন স্থানে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে।
আন্দোলনরত চালকদের উদ্দেশে ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফিরোজ হোসেন বলেন, সড়কে কোনো ধরনের চাঁদা আদায় করতে দেওয়া হবে না। যারা চাঁদা তুলবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধে কাজ করা হচ্ছে।
ওসির আশ্বাস পেয়ে চালকেরা মহাসড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
রোববার দিবাগত রাতে সেহরি খেয়ে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। সকাল ৬টার দিকে মোস্তফা বাড়ির সদস্যদের ডাকাডাকি শুরু করেন। এরপর পরিবারের সদস্যরা ঘর থেকে বের হয়ে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। তবে ঘটনার বিস্তারিত কেউ জানাতে পারেননি।৫ মিনিট আগে
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, জেলার নবীনগরের মেঘনা নদীতে ‘সামিউল ট্রেডার্স’ ইজারা নিয়ে বালু উত্তোলন করছে। কিন্তু বালু উত্তোলনকারী ও নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার মির্জাচর এলাকার একটি চক্র অবৈধভাবে নির্দিষ্ট সীমানা ছেড়ে চরলাপাং গ্রামের কাছে এসে বালু উত্তোলন করে থাকে।২২ মিনিট আগে
নিহত ব্যক্তির স্ত্রী আনোয়ারা বেগম জানান, শনিবার সন্ধ্যায় একই এলাকার আরিফ নামের এক যুবক তাঁর স্বামীকে বাড়িতে ডাকতে আসেন। পরে কিছু ইফতারসামগ্রী কিনে দিয়ে মুজিব আরিফের সঙ্গে বেরিয়ে যান। কিছু সময় পর থেকে মুজিবের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর মীর হাজারীবাগ এলাকায় লেগুনাতে মিনিবাসের ধাক্কায় দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মীর হাজিরবাগের ঘুন্টিঘর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে একজন। নিহতরা হলেন আজিজুল ইসলাম (৫৮) ও সাইফুল ইসলাম (৫৫)।১ ঘণ্টা আগে