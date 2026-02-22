তামাকখেত থেকে মাংস বিক্রেতার লাশ উদ্ধার, জমির বিরোধে পরিকল্পিত হত্যার অভিযোগ

কক্সবাজারের চকরিয়ায় তামাকখেত থেকে মোহাম্মদ মুজিব (৪০) নামের এক মাংস বিক্রেতার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় অভিযুক্ত একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।
গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের শাহ ওমর মাজার এলাকার কাছের তামাকখেত থেকে মুজিবকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত মুজিব কাকারা কসাইপাড়া গ্রামের মৃত ফকির মোহাম্মদের ছেলে।
নিহত ব্যক্তির স্ত্রী আনোয়ারা বেগম জানান, শনিবার সন্ধ্যায় একই এলাকার আরিফ নামের এক যুবক তাঁর স্বামীকে বাড়িতে ডাকতে আসেন। পরে কিছু ইফতারসামগ্রী কিনে দিয়ে মুজিব আরিফের সঙ্গে বেরিয়ে যান। কিছু সময় পর থেকেই মুজিবের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। পরে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে রাত ১১টার দিকে তামাকখেতে তাঁর অচেতন দেহ পাওয়া যায়।
নিহত ব্যক্তির ভাই আব্দুল মালেক অভিযোগ করেন, আরিফ ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে একাধিকবার মারামারির ঘটনাও ঘটে এবং মামলা রয়েছে। তাঁর দাবি, পরিকল্পিতভাবে মুজিবকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মরদেহ উদ্ধারের সময় মুজিবের হাত-পা রশি দিয়ে বাঁধা ও মুখে স্কচটেপ লাগানো ছিল।
ঘটনার পর অভিযুক্ত আরিফকে আটক করেছে পুলিশ।
এ বিষয়ে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। থানার এসআই আনোয়ার নিহত ব্যক্তির সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি।
মনির হোসেন আরও বলেন, পরিবার দাবি করছেন, আরিফ নামের যুবক মুজিবকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরিফকে আটক করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে ও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া গেলে মুজিবের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
রোববার দিবাগত রাতে সেহরি খেয়ে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। সকাল ৬টার দিকে মোস্তফা বাড়ির সদস্যদের ডাকাডাকি শুরু করেন। এরপর পরিবারের সদস্যরা ঘর থেকে বের হয়ে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। তবে ঘটনার বিস্তারিত কেউ জানাতে পারেননি।৪ মিনিট আগে
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, জেলার নবীনগরের মেঘনা নদীতে ‘সামিউল ট্রেডার্স’ ইজারা নিয়ে বালু উত্তোলন করছে। কিন্তু বালু উত্তোলনকারী ও নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার মির্জাচর এলাকার একটি চক্র অবৈধভাবে নির্দিষ্ট সীমানা ছেড়ে চরলাপাং গ্রামের কাছে এসে বালু উত্তোলন করে থাকে।২১ মিনিট আগে
বিক্ষোভকারী চালকদের অভিযোগ, আগে ‘জিপি’ নামে প্রতিদিন ২০ টাকা করে চাঁদা দিতে হলেও বর্তমানে ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত দাবি করা হচ্ছে। অতিরিক্ত চাঁদা আদায় বন্ধের দাবিতে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চান।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর মীর হাজারীবাগ এলাকায় লেগুনাতে মিনিবাসের ধাক্কায় দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মীর হাজিরবাগের ঘুন্টিঘর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে একজন। নিহতরা হলেন আজিজুল ইসলাম (৫৮) ও সাইফুল ইসলাম (৫৫)।১ ঘণ্টা আগে