Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে বৃষ্টি, কী হবে খেলা না হলে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২০: ১৬
পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে বৃষ্টি, কী হবে খেলা না হলে
পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে বৃষ্টি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বে আজ মুখোমুখি পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। কলম্বোর ঐতিহ্যবাহী আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। তবে টসের পরেই বেরসিক বৃষ্টির বাগড়ায় থমকে আছে মাঠের লড়াই। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ম্যাচটি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বৃষ্টির কারণে এখনো খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি।

ম্যাচ ঘিরে আগে থেকেই বৃষ্টির শঙ্কা ছিল। তবে প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের উন্নত পানিনিষ্কাশন ব্যবস্থা আয়োজকদের আশা জাগিয়ে রাখছে। সাধারণত আন্তর্জাতিক ভেন্যুগুলোতে কেবল পিচ ঢেকে রাখা হলেও, প্রেমাদাসায় পুরো মাঠ ঢাকার মতো পর্যাপ্ত কাভার রয়েছে। ভারী বৃষ্টির পর মাঠকর্মীরা বিশেষ পদ্ধতিতে কাভার সরিয়ে পানি ড্রেনে পাঠিয়ে দেন, যা অনেক সময় যান্ত্রিক ‘সুপার সপার’-এর চেয়েও দ্রুত কার্যকর হয়। বৃষ্টি থামার ৪৫ থেকে ৬০ মিনিটের মধ্যেই মাঠ খেলার উপযোগী করার রেকর্ড রয়েছে এই স্টেডিয়ামের।

আইন অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের ৬০ মিনিট পর থেকে ওভার কমানো শুরু হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত খেলা শুরু না হলে ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে আনা হবে। ম্যাচের ফল নিষ্পত্তির জন্য অন্তত ৫ ওভার করে খেলা হওয়া বাধ্যতামূলক। তবে টানা বৃষ্টির কারণে সেটিও সম্ভব না হলে আম্পায়াররা ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে পারেন।

গ্রুপ পর্বের মতো সুপার এইটের ম্যাচগুলোর জন্যও রিজার্ভ ডে রাখেনি আইসিসি। সে ক্ষেত্রে উভয় দল একটি করে পয়েন্ট পাবে। কেবলমাত্র সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের জন্য রিজার্ভ ডে রেখেছে আইসিসি।

বিষয়:

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১০ বছরে ৩৩ শিশুকে যৌন নির্যাতন, ভারতীয় দম্পতির মৃত্যুদণ্ড

১০ বছরে ৩৩ শিশুকে যৌন নির্যাতন, ভারতীয় দম্পতির মৃত্যুদণ্ড

ইফতারের পর মাথাব্যথা? জেনে নিন কমানোর উপায়

ইফতারের পর মাথাব্যথা? জেনে নিন কমানোর উপায়

অফিসার পদে ওয়ালটনে চাকরি, থাকছে না বয়সসীমা

অফিসার পদে ওয়ালটনে চাকরি, থাকছে না বয়সসীমা

দ্বীপে কামোন্মত্ত পুরুষদের অত্যাচারে পাহাড়চূড়া থেকে লাফ, বিলুপ্তির পথে স্ত্রী কচ্ছপ

দ্বীপে কামোন্মত্ত পুরুষদের অত্যাচারে পাহাড়চূড়া থেকে লাফ, বিলুপ্তির পথে স্ত্রী কচ্ছপ

মিসরের সহায়তায় আফ্রিকাতেও যেভাবে মোসাদ ঠেকাচ্ছে চীন

মিসরের সহায়তায় আফ্রিকাতেও যেভাবে মোসাদ ঠেকাচ্ছে চীন

সম্পর্কিত

সাকিব কি পাকিস্তান সিরিজ খেলবেন

সাকিব কি পাকিস্তান সিরিজ খেলবেন

পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে বৃষ্টি, কী হবে খেলা না হলে

পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে বৃষ্টি, কী হবে খেলা না হলে

সুপার এইটের আগে ভারতীয় দলে চোটের হানা

সুপার এইটের আগে ভারতীয় দলে চোটের হানা

দ্য হান্ড্রেডে পাকিস্তানিদের না দেখলে হতাশ হবেন ইংলিশ অধিনায়ক

দ্য হান্ড্রেডে পাকিস্তানিদের না দেখলে হতাশ হবেন ইংলিশ অধিনায়ক