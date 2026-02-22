পঞ্চগড়ে স্বামীর পুরুষাঙ্গ কাটার অভিযোগে স্ত্রী আটক

পঞ্চগড় সদর উপজেলায় গোলাম মোস্তফা (৩৫) নামের এক ব্যক্তির পুরুষাঙ্গ কাটার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্ত্রী সারমিন আক্তার সাথীর (২৯) বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় পুলিশ সাথীকে আটক করেছে।
রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) ভোরে পঞ্চগড় সদর উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আহত মোস্তফা ওই গ্রামের সুজাউল হকের ছেলে। পেশায় তিনি একজন কৃষক ও দিনমজুর।
বর্তমানে মোস্তফার স্ত্রী সারমিন আক্তার সাথী পুলিশি হেফাজতে পঞ্চগড় সদর থানায় রয়েছেন। আহত মোস্তফার অবস্থা গুরুতর। তাঁকে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতাল থেকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
জানা যায়, রোববার দিবাগত রাতে সেহরি খেয়ে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। সকাল ৬টার দিকে মোস্তফা বাড়ির সদস্যদের ডাকাডাকি শুরু করেন। এরপর পরিবারের সদস্যরা ঘর থেকে বের হয়ে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। তবে ঘটনার বিস্তারিত কেউ জানাতে পারেননি। প্রায় ১২ বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়। তাঁদের সংসারে এক মেয়ে ও এক ছেলেসন্তান রয়েছে।
এ বিষয়ে পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘এই ঘটনায় অভিযুক্ত নারীকে আটক করা হয়েছে। তবে আটক নারীকে জিজ্ঞাসাবাদে কোনো কথা বলছেন না। ভুক্তভোগী ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, জেলার নবীনগরের মেঘনা নদীতে ‘সামিউল ট্রেডার্স’ ইজারা নিয়ে বালু উত্তোলন করছে। কিন্তু বালু উত্তোলনকারী ও নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার মির্জাচর এলাকার একটি চক্র অবৈধভাবে নির্দিষ্ট সীমানা ছেড়ে চরলাপাং গ্রামের কাছে এসে বালু উত্তোলন করে থাকে।৩৬ মিনিট আগে
নিহত ব্যক্তির স্ত্রী আনোয়ারা বেগম জানান, শনিবার সন্ধ্যায় একই এলাকার আরিফ নামের এক যুবক তাঁর স্বামীকে বাড়িতে ডাকতে আসেন। পরে কিছু ইফতারসামগ্রী কিনে দিয়ে মুজিব আরিফের সঙ্গে বেরিয়ে যান। কিছু সময় পর থেকে মুজিবের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।১ ঘণ্টা আগে
বিক্ষোভকারী চালকদের অভিযোগ, আগে ‘জিপি’ নামে প্রতিদিন ২০ টাকা করে চাঁদা দিতে হলেও বর্তমানে ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত দাবি করা হচ্ছে। অতিরিক্ত চাঁদা আদায় বন্ধের দাবিতে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চান।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর মীর হাজারীবাগ এলাকায় লেগুনাতে মিনিবাসের ধাক্কায় দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মীর হাজিরবাগের ঘুন্টিঘর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে একজন। নিহতরা হলেন আজিজুল ইসলাম (৫৮) ও সাইফুল ইসলাম (৫৫)।১ ঘণ্টা আগে