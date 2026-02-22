Ajker Patrika
নরসিংদী

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবৈধ বালু উত্তোলন ঠেকাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ ৪

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
অবৈধ বালু উত্তোলনে বাধা দিতে গিয়ে ছররা গুলিতে আহত। ছবি: সংগৃহীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় মেঘনা নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনে বাধা দিতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের ছোড়া ছররা গুলিতে চার গ্রামবাসী আহত হয়েছেন। রোববার সকালে উপজেলার পশ্চিম ইউনিয়নের চরলাপাং গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিরা হলেন আলিম মিয়া, নূরু মিয়া, সফর মিয়া ও নুরুল মিয়া। তাঁরা সবাই একই গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, জেলার নবীনগরের মেঘনা নদীতে ‘সামিউল ট্রেডার্স’ ইজারা নিয়ে বালু উত্তোলন করছে। কিন্তু বালু উত্তোলনকারী ও নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার মির্জাচর এলাকার একটি চক্র অবৈধভাবে নির্দিষ্ট সীমানা ছেড়ে চরলাপাং গ্রামের কাছে এসে বালু উত্তোলন করে থাকে। এতে ওই গ্রামের কৃষিজমিসহ আশপাশের এলাকা ভাঙনের ঝুঁকিতে পড়েছে। রোববার সকালে চরলাপাং গ্রামে বালু উত্তোলন করার সময় গ্রামবাসী বাধা দেন। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

এই সময় রায়পুরা উপজেলার মির্জাচর এলাকা থেকে স্পিডবোট ও নৌকায় করে আসা একদল বালু উত্তোলনকারী গ্রামবাসীর ওপর এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এতে চারজন গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানোর পরামর্শ দেন।

নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘বালু উত্তোলনে বাধা দেওয়া গ্রামবাসীর ওপর গুলির ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।’

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়ানরসিংদীগুলিবিদ্ধঢাকা বিভাগনবীনগরজেলার খবররায়পুরা
