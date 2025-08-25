Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে কলেজছাত্র হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের আদালতে হত্যা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ময়মনসিংহের আদালতে হত্যা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহে কলেজছাত্র ইব্রাহিম খলিল হত্যা মামলায় পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন বিশেষ জেলা দায়রা জজ আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। আজ সোমবার বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারহানা ফেরদৌস এ বায় দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন ময়মনসিংহ নগরীর পাটগুদাম কাশবন এলাকার নিশাদ, খোরশেদ, তুষার, সবুজ ও প্যারিস ডায়মন্ড।

আদালত পরিদর্শক মেস্তাছিনুর রহমান রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ২০১৮ সালে ১৮ জানুয়ারি রাতে শহরের পাটগুদাম এলাকায় ছিনতাইকারীরা ইব্রাহিম খলিলের সবকিছু ছিনিয়ে নিতে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

পরদিন নিহতের বোনজামাই সারোয়ার হোসেন কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।

দীর্ঘ সাত বছর বিচার চলার পর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে নিশাদ, খোরশেদ, তুষার, সবুজ ও প্যারিস ডায়মন্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে খোরশেদ পলাতক। অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় সাদ্দাম ও পাভেল নামের দুজনকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন আদালত।

মামলায় ১১ জনের সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আদালত এই আদেশ দেন। রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. রেজাউল করিম দুলাল ও মো. আকরাম হোসেন মামলাটি পরিচালনা করেন।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাহত্যামামলাময়মনসিংহ সদরময়মনসিংহ বিভাগআদালতযাবজ্জীবনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

সম্পর্কিত

ফেনীতে কাটাখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে স্কুলভবন

ফেনীতে কাটাখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে স্কুলভবন

কুমিল্লায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত

কুমিল্লায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত

ময়মনসিংহে কলেজছাত্র হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

ময়মনসিংহে কলেজছাত্র হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

কিশোরগঞ্জে সংঘর্ষে যুবদলকর্মী নিহতের ঘটনায় মামলা, আসামি ১০৭

কিশোরগঞ্জে সংঘর্ষে যুবদলকর্মী নিহতের ঘটনায় মামলা, আসামি ১০৭