ময়মনসিংহে কলেজছাত্র হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে কলেজছাত্র ইব্রাহিম খলিল হত্যা মামলায় পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন বিশেষ জেলা দায়রা জজ আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। আজ সোমবার বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারহানা ফেরদৌস এ বায় দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন ময়মনসিংহ নগরীর পাটগুদাম কাশবন এলাকার নিশাদ, খোরশেদ, তুষার, সবুজ ও প্যারিস ডায়মন্ড।
আদালত পরিদর্শক মেস্তাছিনুর রহমান রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ২০১৮ সালে ১৮ জানুয়ারি রাতে শহরের পাটগুদাম এলাকায় ছিনতাইকারীরা ইব্রাহিম খলিলের সবকিছু ছিনিয়ে নিতে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে পালিয়ে যায়।
পরদিন নিহতের বোনজামাই সারোয়ার হোসেন কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।
দীর্ঘ সাত বছর বিচার চলার পর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে নিশাদ, খোরশেদ, তুষার, সবুজ ও প্যারিস ডায়মন্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত।
অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে খোরশেদ পলাতক। অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় সাদ্দাম ও পাভেল নামের দুজনকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন আদালত।
মামলায় ১১ জনের সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আদালত এই আদেশ দেন। রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. রেজাউল করিম দুলাল ও মো. আকরাম হোসেন মামলাটি পরিচালনা করেন।
