১০ টাকার বিরোধে ভাতিজার ছুরিকাঘাতে চাচি নিহত

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় ১০ টাকা না দেওয়ায় ভাতিজার ছুরিকাঘাতে আয়েশা খাতুন (৪৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় ভাতিজা মো. তৌহিদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বাকতা ইউনিয়নের কৈয়ারচালা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত আয়েশা খাতুন এই গ্রামের মো. তারা মিয়ার স্ত্রী। গ্রেপ্তার মো. তৌহিদ একই গ্রামের লাল মাহমুদের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, নিহত আয়েশা গ্রেপ্তার তৌহিদের চাচি। তৌহিদ নিহত আয়েশার ছেলে আশিকের কাছে ১০ টাকা পেত। বিকেলে তৌহিদ ধারের ১০ টাকা ফেরত চায় আশিকের কাছে। তখন আশিক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এ নিয়ে দুজন কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে মারামারিতে জড়ায়। এ সময় আশিকের মা এগিয়ে এলে তৌহিদ ছুরিকাঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই আয়েশা মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে তাদের হেফাজতে নেয়।
এ বিষয়ে ফুলবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল্লাহ সায়েফ বলেন, ১০ টাকা নিয়ে দ্বন্দ্বে ভাতিজার ছুরির আঘাতে চাচি আয়েশা খাতুন মারা গেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তৌহিদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
