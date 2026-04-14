Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

১০ টাকার বিরোধে ভাতিজার ছুরিকাঘাতে চাচি নিহত

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
১০ টাকার বিরোধে ভাতিজার ছুরিকাঘাতে চাচি নিহত
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় ১০ টাকা না দেওয়ায় ভাতিজার ছুরিকাঘাতে আয়েশা খাতুন (৪৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় ভাতিজা মো. তৌহিদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বাকতা ইউনিয়নের কৈয়ারচালা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত আয়েশা খাতুন এই গ্রামের মো. তারা মিয়ার স্ত্রী। গ্রেপ্তার মো. তৌহিদ একই গ্রামের লাল মাহমুদের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, নিহত আয়েশা গ্রেপ্তার তৌহিদের চাচি। তৌহিদ নিহত আয়েশার ছেলে আশিকের কাছে ১০ টাকা পেত। বিকেলে তৌহিদ ধারের ১০ টাকা ফেরত চায় আশিকের কাছে। তখন আশিক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এ নিয়ে দুজন কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে মারামারিতে জড়ায়। এ সময় আশিকের মা এগিয়ে এলে তৌহিদ ছুরিকাঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই আয়েশা মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে তাদের হেফাজতে নেয়।

এ বিষয়ে ফুলবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল্লাহ সায়েফ বলেন, ১০ টাকা নিয়ে দ্বন্দ্বে ভাতিজার ছুরির আঘাতে চাচি আয়েশা খাতুন মারা গেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তৌহিদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতময়মনসিংহ জেলামৃত্যুফুলবাড়িয়ানারীময়মনসিংহ বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চট্টগ্রামে তোপের মুখে হাসনাত আবদুল্লাহ

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

পাম্পে তেল নিতে এসে জরিমানা গুনলেন ৯ চালক

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি-স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

সম্পর্কিত

নববর্ষ উপলক্ষে গুলশানে বর্ণাঢ্য বৈশাখী মেলা

‎উত্তরায় কোটি টাকার কোকেনসহ দুজন গ্রেপ্তার

মাদকের জন্য মাকে ছুরি ধরেন বাবা, কেড়ে নিয়ে বাবাকে ছেলের হত্যা, মায়ের মামলায় গ্রেপ্তার

ঝালকাঠিতে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে হত্যা মামলায় ইউপি সদস্য গ্রেপ্তার